Matrimonio a prima vista: dopo il doloroso addio, il colpo di scena

Nell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, solo una coppia è rimasta insieme. Per un’altra, invece, il destino è stato diverso

Anche in quest’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista” se ne sono viste delle belle. Ancora una volta il programma di Discovery e Real Time ha ottenuto un grande successo, in quanto le vicende delle coppie di sposi “al buio” hanno di nuovo incollato il pubblico al televisore. E come sempre non sono mancati i retroscena interessanti e i risvolti curiosi sulle relazioni degli sposi che si conoscono il giorno stesso del loro matrimonio.

Come sempre, le statistiche sono sempre abbastanza impietose. Anche questa volta, infatti, i divorzi al termine del periodo di prova hanno finito con il prevalere. E infatti solo una delle coppie è rimasta assieme. Le altre due hanno deciso di separarsi appena è finito il periodo delle cinque settimane di prova.

Matrimonio a prima vista, l’inaspettato sviluppo dopo il divorzio

A farne “le spese” gli sposi Manuel Felici e Davide Graceffa, che hanno dato la sensazione di essere disposti a proseguire il matrimonio con le rispettive moglie. Tra l’altro, per quanto riguarda Manuel e Dalila, la loro sembrava essere una coppia molto affiatata, per via di un’attrazione fisica esplosa praticamente subito. Invece è stata lei a decidere di far saltare il suo matrimonio. Tuttavia, il buon Manuel non sembra esserci certo disperato, anzi.

Proprio sua moglie Dalila lo aveva accusato di averlo incontrato in compagnia di un’altra ragazza, ed evidentemente l’ex moglie ci aveva visto giusto, visto che ora i due si mostrano felici (e accoppiati) sul so canale social. Quindi il “deluso” Manuel ha avuto buon modo di rifarsi subito: contrariata Dalila, invece, che dopo aver liquidato il marito oggi risulta ancora single e in cerca della persona giusta.