Gemma Galgani, clamoroso annuncio: la novità della star di Uomini e Donne

Gemma Galgani ha fatto un clamoroso annuncio prima della messa in onda di Uomini e Donne. Ora tutto tornerà come prima.

Gemma Galgani è l’indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. In quanto è l’unica dama del programma che detiene un vero e proprio record di permanenza. In quanto fa parte del dating show di Maria De Filippi da oltre 10 anni e purtroppo, nonostante varie frequentazioni, non è mai riuscita a trovare l’amore.

Nelle scorse settimane però è arrivato un annuncio che ha fatto preoccupare il pubblico del piccolo schermo, in quanto la dama è risultata essere assente durante le registrazioni. Maria De Filippi però ha avuto accesso ad un esclusivo collegamento ed ha comunicato che purtroppo Gemma era positiva al covid e per questo non poteva presenziare.

Ora però tutto sembra essersi concluso nel migliore dei modi ed ad annunciarlo è stata la dama stessa sui social.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ritorna: l’annuncio manda in tilt il web

Gemma Galgani sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere guarita dal covid e per questo motivo può finalmente ritornare negli studi di Uomini e Donne e continuare con il suo percorso che era stata costretta a mettere in standby.

L’annuncio della dama del Trono Over ha riempito di gioia i suoi fedeli sostenitori, che sono contenti di sapere che la loro beniamina ora sta bene e può proseguire con la sua vita.

“Sono guarita dal Covid!” ha annunciato la dama in un inedito video, che trovato in fondo a questo articolo, sul suo profilo Instagram. “Solo pronunciarne il nome ci insinua ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso” ha poi proseguito in una confessione a cuore aperto con il suo pubblico.

“Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia” ha poi aggiunto, riuscendo a trovare un lato positivo in tutta questa vicenda. “Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto per avere notizie e grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino ❤” ha poi concluso.

Gemma Galgani è guarita dal covid ed ora è pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.