Andrea Nicole colpita e affondata dopo Uomini e Donne: l’ex non si risparmia

Andrea Nicole ha deluso tutti dopo la scelta improvvisa a Uomini e Donne. Il suo ex non si è di certo risparmiato nei suoi confronti.

Andrea Nicole aveva iniziato alla grande il suo percorso negli studi Elios di Roma, ma nelle scorse ore il suo nome è stato travolto dalla polemica dopo che è in rete sono state trapelate le nuove anticipazioni di Uomini e Donne.

Nelle anticipazioni si rivela, senza troppi giri di parole, che la tronista e Ciprian si sono visti senza che la redazione lo venisse a sapere, passando anche la notte insieme. Per questo motivo dichiara di voler abbandonare il programma con il lui. Ovviamente tale confessione non viene accolta nel migliore dei modi, in quanto lei e il corteggiatore hanno agito alle spalle della redazione, lasciando delusa anche la padrona di casa Maria De Filippi.

Tutti sono rimasti delusi dal suo comportamento e mai nessuno si sarebbe aspettato un comportamento simile da parte sua, ma come avrà reagito il suo altro corteggiatore, Alessandro Verdolini, quando la verità è venuta a galla?

Alessandro Verdolini contro Andrea Nicole dopo Uomini e Donne

Alessandro Verdolini non ha reagito affatto bene di fronte a quanto accaduto in puntata. Anche perchè più volte, durante il suo percorso a Uomini e Donne, aveva confidato alla tronista di avere paura di non essere la scelta. In quanto tutti gli dicevano quanto fosse chiaro come il sole il legame che la univa a Ciprian, ma lei aveva sempre negato affermando che se fosse stata certa di un’eventuale scelta l’avrebbe già fatta.

Una volta terminata la registrazione, l’ex corteggiatore non si è fatto tirato indietro e sul suo profilo social si è lasciato andare ad un duro sfogo che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

“Sempre a testa alta“ ha esordito Alessandro Verdolini di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram, facendo già presagire di esserci rimasto male e non poco per quanto accaduto, ma di avere almeno la coscienza pulita per essersi comportato sempre in maniera corretta e trasparente nei confronti della tronista, che con il suo gesto ha stupito tutti in quanto nessuno si sarebbe aspettato un smile risvolto da parte sua.

“Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto” ha poi aggiunto, non mandandole di certo a dire. “Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani“ ha concluso, deluso per come siano andate le cose per il suo percorso a Uomini e Donne. Percorso che sperava potesse concludersi in una favola, ma che purtroppo si è tramutato in un incubo.