Scelta Andrea Nicole, mai accaduto prima a Uomini e Donne: Maria De Filippi spiazza

Andrea Nicole ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ma per lei non c’è stato il lieto fine che Maria De Filippi sperava durante il suo percorso negli studi Elios di Roma. Ecco per quale motivo.

Andrea Nicole senza alcun preavviso ha deciso di fare la sua scelta a Uomini e Donne. La tronista ha ammesso di voler avere una relazione al di fuori del programma con il suo corteggiatore Ciprian, ma attenzione perchè quella che state per leggere non è la classica scelta a cui siete abituati a vedere nel programma. Con la produzione che sceglie di mettere in sottofondo una canzone romantica e i petali che decorano un bacio d’amore.

La scelta è avvenuta al di fuori del programma e il tutto è stato nascosto alla redazione. A riportare il tutto è stata la pagina Twitter EdoSenzaEmoji, che presente alla registrazione della puntata ha raccontato il triste epilogo che ha visto protagonista Andrea che ha deluso Maria De Filippi tenendo nascosta ogni cosa.

Andrea Nicole ha scelto Ciprian a Uomini e Donne, ma la loro scelta è tutt’altro che dolce.

Uomini e Donne: Andrea Nicole delude Maria De Filippi e fa la sua scelta

Andrea Nicole e Ciprian sono entrati nel programma insieme e lei ha spiegato che la sera prima lui l’ha raggiunta a casa senza avvisare la redazione. Lei lo ha fatto entrare ed hanno trascorso la notte insieme e per questo motivo ora vogliono lasciare la trasmissione insieme.

Tale rivelazione non farà contenti tutti i presenti in studio. In particolar modo Gianni Sperti che accusa Andrea e Cirpian di essere due persone false e disoneste. La tronista mormora alla sua compagna di viaggio, Roberta, che sospettava che tutto sarebbe finito in questo modo e l’opinionista incalza sospettando che anche lei fosse a conoscenza di tutto.

Alessandro, l’altro corteggiatore di Andrea, è deluso ed anche lui accusa i due di essere due persone false e poco corrette. Lo studio è contro di loro e Gianni Sperti chiede alla padrona di casa che cosa ne pensi di tutta questa situazione, insinuando anche che i due si siano visti più volte di nascosto dalla redazione.

Maria De Filippi è delusa da Andrea Nicole in quanto avrebbe potuto raccontare il tutto alla redazione e questo problema non si sarebbe mai creato. Da lei si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso, vista la stima reciproca che provavano. Ma su una cosa è certa: per lei i due non si erano mai visti prima di quell’occasione.