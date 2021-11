Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma ha “vinto”: la dama abbandona il programma

Uomini e Donne è arrivato alla svolta che mai nessuno avrebbe immaginato. Gemma Galgani ha “vinto” la sua battaglia: la dama è andata via.

Uomini e Donne è pronto a lasciare con il fiato sospeso i suoi fedeli sostenitori perché le nuove anticipazioni, trapelate in rete dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoover, cambieranno per sempre le sorti del programma.

Non è di certo un mistero che la dama Gemma Galgani non abbia mai avuto un buon rapporto con Isabella Ricci. Le due dame sono due donne completamente diverse tra loro. Una molto più di pancia, l’altra pacata e riflessiva ma che con le sue parole arriva dritta al punto della situazione.

Tant’è che la Galgani non l’ha mai vista di buon occhio anche perché, a differenza sua, gode dell’ammirazione e del rispetto di Tina Cipollari, ma di loro ne resterà soltanto una perché secondo le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, la dama ha deciso di abbandonare il programma.

Uomini e Donne anticipazioni: l’addio che nessuno si sarebbe mai aspettato

Secondo quanto rivelato la pagina Instagram, infatti, la dama avrebbe scelto di lasciare in maniera definitiva gli studi del Trono Over di Uomini e Donne in quanto non avrebbe senso continuare a restare a far parte del parterre quando lo scopo che voleva raggiungere attraverso la sua partecipazione era quella di voler trovare l’amore.

Ed oggi, a distanza di qualche tempo dal suo debutto, sembrerebbe esserci riuscita. Tant’è che ha voluto abbandonare il programma mano nella mano con il suo cavaliere e insieme formano una coppia nella vita reale.

Isabella Ricci ha abbandonato Uomini e Donne. La dama non si è mai fatta problemi ad ammettere che qualora avesse la possibilità di conoscere un uomo che le interessi davvero di abbandonare gli studi Elios di Roma e così è successo. Dopo qualche tempo all’interno del programma, ha trovato Fabio.

In un primo momento lui non l’aveva colpita, ma andando oltre la sfera fisica, la dama è rimasta profondamente invaghita da lui ed hanno iniziato una conoscenza che si è trasformata in una storia d’amore.

Così Gemma Galgani ha vinto, la sua acerrima nemica ha abbandonato il programma ed ora le luci dei riflettori sono tutte quante per lei, di nuovo. La Ricci però intanto si consola a casa con il suo nuovo amore, mentre la dama torinese fa ancora parte del parterre e chissà ancora per quanto altro tempo ancora.