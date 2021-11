Katia Ricciarelli, l’assurda richiesta a Giucas Casella contro le Selassié

Katia Ricciarelli, Giucas Casella e le Selassié sisters, chi si sarebbe mai immaginato un triangolo del genere? L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha superato le precedenti, il motivo? Mai la casa si è incendiata a tal punto! Lo scontro ha sconvolto tutti, ed ecco le conseguenze irreparabili.

Con i vipponi di Alfonso Signorini, ci si può aspettare di tutto! Katia, Giucas e le Selassié sono la nuova bomba ad orologeria che esplode all’interno della casa più spiata e chiacchierata d’Italia. Che le polemiche siano all’ordine del giorno in questa edizione è palese, ma l’ultima diretta ha svelato dei retroscena inaspettati che hanno messo in gioco anche altri concorrenti. Ecco la richiesta che ha posto le basi per la guerra futura.

Senza dubbio con Katia, Giucas e le Selassié si ha a che fare con tre nomi che in questa edizione del reality sono protagonisti assoluti. Ognuno per le sue caratteristiche ha assunto un determinato ruolo all’interno della trasmissione. Dopo l’ultima clamorosa indiscrezione che ha cambiato tutto, ne vedremo delle belle.

Katia è un’abile giocatrice, grazie alla sua esperienza e al carattere forte, riesce a tenere testa a chiunque, anche se deve andare contro tutto e tutti, oppure gestire un’intera opera!

Giucas è l’illusionista più amato! Con la sua simpatia e genuinità ha conquistato tutti, tanto che pensare alla casa senza di lui è impossibile. Sempre con il sorriso e la voglia di sostenere i compagni, è un personaggio essenziale!

Le Selassié sono le principesse che stanno portando più scompiglio al Grande Fratello Vip. Spontanee e originali, rappresentano una boccata d’aria fresca per gli equilibri all’interno della casa, espressione dalle stesse usata, ma per niente apprezzata dalla Ricciarelli.

Una parola ha tirato l’altra, e le conclusioni dell’ultima puntata sono tutto meno che la fine delle polemiche, è l’inizio di una faida. L’episodio ingestibile scatena la richiesta della cantante al collega che spiazza tutti.

Katia e Giucas contro le Selassié? Ecco la verità!

La situazione è degenerata dall’ultima dichiarazione del presunto abbandono del concorrente, come se l’affermazione abbia fatto scattare qualcosa all’interno della casa. Che gli animi siano molto accesi a causa delle incomprensioni e dei caratteri dei concorrenti è certo, ma il triangolo Katia, Giucas e Selassié lo avevate considerato? Ecco la verità della richiesta che mai nessuno si sarebbe aspettato.

Questo frame racchiude l’episodio sconvolgente. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire persino il conduttore, Alfonso Signorini, e le opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: la situazione è nel pieno caos. Non si riesce in nessun modo a fare andar d’accordo i gieffini, specialmente dopo le affermazioni delle Selassié che hanno fatto sbottare la Ricciarelli.

Tutto è iniziato perché le sorelle non accettano il fatto che siccome sono più piccole, in molti casi vengono zittite, e di conseguenza si sentono sminuite. Così, è durante le dichiarazioni in confessionale che affermano che sarebbe giusto “dare più spazio ai giovani, rispetto ai grandi”, perché spesso vengono posti in secondo piano.

Katia non ha assolutamente mandato giù questa affermazione che ha considerato una provocazione e mancanza di rispetto. Da lì, la situazione è degenerata sempre di più, tanto che la cantante è arrivata a definire “intollerabile” il comportamento della gieffina Lulù che passa più tempo a specchiarsi, che a fare qualcosa di buono.

Inutile dire che le sorelle e Katia hanno iniziato un litigio in piena diretta, tanto che Alfonso Signorini ha dovuto placare gli animi cercando di comprendere entrambe le posizioni. Ma non finisce qui, perché all’uscita di Clarissa, Lulù ha un attacco di panico che le causa nervosismo e la porta ad inveire anche contro chi la vuole calmare.

E’ proprio dopo quest’evento, nel post puntata, che Katia sbotta e dice a Giucas che lui sbaglia a parlare e ad essere amico con loro. Soprattutto è la richiesta che sconvolge tutti, Katia afferma che: “se sorridi e fai le feste ti tolgo il saluto!”

Chiaramente lo stesso Giucas è rimasto di sasso, come si comporterà? Soprattutto, come reagiranno le Selassié quando verranno a conoscenza dell’affermazione? C’è guerra in vista! Restiamo aggiornati!