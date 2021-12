Royal Family: Kate festeggerà tre volte il Natale. Ecco il perché

Quest’anno sarà un Natale molto caotico per Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge, infatti, sarà piena di impegni durante il periodo natalizio

Il Natale è una festa molto importante per tutti. Per la Royal Family inglese, questo periodo rappresenta da sempre una buona occasione per riunire l’intera famiglia. Quest’anno sarà un Natale particolare perché sarà il primo senza il Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 95 anni. Per questo motivo, tutti i membri della monarchia britannica faranno di tutto per restare accanto alla Regina Elisabetta.

L’anziana sovrana, infatti, passerà per la prima volta le festività natalizie senza suo marito. Recentemente Sua Maestà ha avuto piccoli problemi di salute, che le hanno impedito di partecipare ad alcuni eventi ufficiali. In vista del Giubileo di Platino del 2022, quando Queen Elizabeth festeggerà i 70 sul trono, i medici le hanno consigliato di riposare e di evitare di uscire troppo in pubblico.

Anche per questo, i Windsor si riuniranno a Natale nella tenuta di Sandringham, dove l’anziana sovrana li aspetterà come da tradizione. Ma quest’anno c’è un membro della Royal Family che vivrà un Natale molto caotico. Si tratta di Kate Middleton, Duchessa di Cambridge. La moglie di William potrebbe festeggiare il Natale addirittura tre volte. Scopriamo insieme il perché.

Kate, un Natale festeggiato tre volte

Kate vivrà un Natale pieno di impegni quest’anno. Secondo quanto riportato dal settimanale britannico OK Magazine, la consorte del Principe William sarà costretta a festeggiare il Natale ben tre volte. Una vera e propria missione, dunque, per Catherine, che forse non vede l’ora che passino queste vacanze invernali per rilassarsi un po’.

Il primo festeggiamento avverrà ad Anmer Hall, la tenuta di campagna dove ha vissuto in passato prima di tornare a Londra. Il secondo festeggiamento, sicuramente quello più formale, si terrà presso Sandringham, dove i Duchi di Cambridge troveranno la Regina Elisabetta, il Principe Carlo, Camilla e altri membri della Royal Family, come Edoardo, Conte di Wessex.

Il terzo ed ultimo festeggiamento è previsto a Bucklebury, nel Berkshire, nella casa dei Middleton, la famiglia di Kate. Da sempre Catherine e William considerano questo posto molto sicuro e ne approfittano per passare qualche momento di serenità, lontani da paparazzi e curiosi particolarmente fastidiosi. Saranno giorni intensi, dunque, per Kate Middleton, non capita a tutti di festeggiare il Natale per ben tre volte!