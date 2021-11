Uomini e Donne puntata 30/11/21, Gianni insinua il dubbio: il corteggiatore crolla

A Uomini e Donne Gianni Sperti ha fatto insinuato il dubbio nella testa del corteggiatore, che non è riuscito a trattenersi.

Uomini e Donne oggi continua con l’abbandono di Marcello. In studio ci sono ancora forti perplessità di fronte al suo addio, risultato fin troppo repentino rispetto alle recenti accuse di Armando Incarnato che dichiarava di avere prove, ritenute inattendibili, che provavano che lui avesse avuto fino a poco tempo da un’altra relazione.

Chi non crede al cavaliere è Jessica, la dama che ha frequentato poco fa, che è convinta che lui fosse già interessata a questa nuova donna durante il periodo della loro frequentazione, in quanto lo ha sempre trovato poco interessato, ma lui nega. Armando, ovviamente, prende la parola e sottolinea quella che secondo lui è l’incoerenza e falsità del suo rivale.

I due iniziano a discutere e Marcello lancia non poche frecciate contro il cavaliere. Frecciate che scatenano il pubblico in studio che è tutto dalla sua parte. Tant’è che perfino Gianni Sperti, a cui appare strana questa scelta di lasciare il programma, prende le sue difese e critica Armando Incarnato, ma attenzione perché la puntata non termina di certo qui.

Gianni Sperti insinua il dubbio a Uomini e Donne: Samuele crolla

Dopo l’addio di Marcello, si passa ai protagonisti del Trono Classico. Maria chiama al centro dello studio Roberta. La tronista è uscita con entrambi i tronisti. L’esterna con Samuele, ma lei sembra un po’ frenata nei suoi confronti e gli confida di avere la sensazione di non essere riuscita a conoscerlo nella sua totalità. Lui ci resta male perchè le sta donando tutto se stessa ma sembra non essere abbastanza.

La tronista prova ad uscire con Luca, ma quest’ultimo non si presenta e lei ci resta malissimo, scoppiando in lacrime. Samuele non può fare a meno di manifestare una certa delusione nel vedere lei sta male per l’altro ragazzo, avendo una certa paura che possa essere lui la scelta.

Con Luca le cose non proseguono per il meglio. Il ragazzo non ha reagito bene di fronte a determinati atteggiamenti di lei, che non gli stanno più bene. Samuele si sente completamente invisibile così si alza e torno al suo posto, ma la tronista continua a confrontarsi con Luca.

Gianni Sperti interviene e fa notare a Samuele che Roberta ha continuato a pensare soltanto al suo rivale, volendo chiarire con Luca senza prestargli attenzione. Roberta è infastidita dall’osservazione dell’opinionista e il ragazzo crolla. La paura di non essere la scelta è tanta e tutti i segnali gli fanno capire che per lui ci sarà un finale tutt’altro che dolce.