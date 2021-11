GF Vip daytime 30/11/21, dopo la diretta accade l’impensabile: lui sbotta e svela tutto

Al GF Vip il concorrente di Alfonso Signorini non ha retto il colpo e dopo la diretta si è lasciato andare ad un amaro sfogo.

Il daytime del GF Vip è tornato in onda con un nuovo appuntamento di zecca dopo una puntata con Alfonso Signorini ricca di colpi di scena.

Si parte subito con Lulù Selassiè che non ha preso affatto bene le dichiarazioni fatte sul suo conto da Katia Ricciarelli, che l’ha definita patetica perchè se ne va in giro per la casa più spiata d’Italia con la sua borsetta. Anche Jessica ha discusso con la cantante, in quanto quest’ultima le ha consigliato di potere loro rispetto poiché ha confidato che se fosse al posto del pubblico del piccolo schermo manderebbe via tutti gli adulti salvando i giovani.

Anche Manila Nazzaro si è sentita risentita da queste parole, consigliando loro di fare gavetta piuttosto che dare tutto per scontato e dovuto, ma attenzione durante la diretta di ieri tante sono le cose che sono successe. Come ad esempio l’ingresso di nuovi concorrenti. Tra questi c’è Valeria Marini che non sembrerebbe provare particolare simpatia nei confronti di una delle vippone.

Alex Belli deluso da Soleil Sorge: la confessione al GF Vip

Alfonso Signorini non si è certo sfuggire questa ghiotta occasione, facendo rivedere tutte le vecchie discussioni che hanno visto protagoniste Valeria Marini e Francesca Cipriani, ma attenzione perché la showgirl non è entrata da sola nella casa del Grande Fratello Vip. Lei è entrata in coppia con Giacomo Urtis, che ha preso parte al programma già durante la seconda edizione, quella vinta da Tommaso Zorzi.

Ma loro due non sono gli unici ingressi, a loro si è aggiunto anche Biagio D’Anelli, ex concorrente ed anche ex opinionista di Barbara d’Urso, che non si è risparmiato su Alex Belli e Soleil Sorge. Proprio loro due sono stati i protagonisti un altro blocco.

Il padrone di casa ha mostrato all’ex stella di Centovetrine alcune foto rubate di Delia Duran, che la immortalano tra le braccia di un altro. Alex si dice tranquillo perchè conosce il ragazzo in foto e sa che tra loro c’è soltanto dell’amicizia e niente di più. Anche perché ha aggiunto che sarebbe incoerente da parte sua se condannasse l’atteggiamento di sua moglie, visto ciò che lo lega a Soleil Sorge.

Quest’ultima, a differenza di Belli, non è affatto convinta della sola amicizia ed è anche andata contro di lui, affermando che di fronte l’occhio indiscreto delle telecamere lui si freni abbastanza, ma anche lei stessa. Alex non ha affatto reagito bene: “Mi fa stare male il pensiero che lei mi guardi con questo sguardo di diffidenza“.