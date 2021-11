Quale bevanda calda bevi? La risposta rivela chi sei veramente con questo divertente test

Ogni persona ha i suoi difetti o pregi, più o meno delineati e consci. Oggi ci focalizziamo solamente su tuoi punti forti e scopriamo quale lato del tuo carattere affascina di più gli altri.

Immaginati di essere a prendere una tazza di una bevanda calda al bar in compagnia del tuo amico più stretto. Che cosa sorseggeresti?

Con il test della bevanda calda puoi scoprire il lato inconscio che vale di più del tuo carattere

Test: scegli la bevanda calda e scopri quale lato del tuo carattere affascina più gli altri

In questo test ti presentiamo sei tazzine che contengono un egual numero di bevande diverse. Immaginati di essere al bar con un amico e scegli quella che berresti.

Il numero corrispondente alla tua scelta rivelerà quale è il tuo lato caratteriale più affascinante e irresistibile.

Iniziamo il divertimento!

1) Calma

Sei una persona molto tranquilla. Non ti scomponi quasi mai e sembra che tu abbia sempre tutto sotto controllo.

Anche se la situazione diventa più critica o ricca di imprevisti, tu mantieni il self control.

Hai ben presente come superare gli ostacoli in modo rapido.

Occhio però, perché avendo questa tua pace interiore, delle volte eviti il confronto e rischi di non sentirti più a tuo agio con chi ti circonda.

2) Intuizione

Sei un tipo intuitivo, perché hai una grande capacità nel comprendere al volo le persone e le situazioni.

A te non sfugge proprio nulla e nessuno ti può trarre in inganno.

Tu sei sincero con tutti e i tuoi amici ti apprezzano proprio per questo. Devi però lavorare sulla tua autostima, perché hai difficoltà nell’avere fiducia in te stesso. Ricordati che hai grandi capacità.

3) Ottimismo

Se hai fatto questa scelta significa che sei una persona ottimista per natura ed è difficile farti venire il cattivo umore. Non ti perdi mai d’animo e riesci a vedere sempre il lato buono e positivo delle situazioni e delle persone.

Anche se ti trovi in un contesto critico, hai la capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno e di trovare una soluzione alternativa e anche la migliore.

4) Tenerezza

Sei una persona tenera e dolce con tutti. Riesci a commuoverti davanti a film, leggendo libri o anche guardando un bambino che gioca con i suoi genitori.

Ami dire quello che provi e con i tuoi gesti riesci a dimostrare quanto vuoi bene alle persone che ti circondando.

La bontà e la generosità sono la tua linfa vitale e quindi i tuoi bisogni primari.

Dando tutto questo amore, però, rischi di perdere te stesso: ricordati che esisti anche te e che devi coccolarti di più.

5) Forza

Sei una persona ricca di forza e vitalità. Sai benissimo cosa vuoi e come raggiungerlo in modo veloce e ottimale.

A te non ti abbatte proprio nulla e i tuoi fallimenti ti servono come molla per rinforzarti.

Continua a rimanere forte, ma cerca di mostrare agli altri anche il tuo lato più debole. Accetta i consigli e gli aiuti da chi ti vuole veramente bene.

6) Equilibrio

Se hai scelto di bere questa bevanda vuol dire che sei una persona equilibrata. Sai come moderare gli animi più ostili, perché sai sempre come agire per il meglio mettendo tutti a proprio agio e rispettando le loro esigenze.

Hai dei tuoi pensieri, ma non li imponi mai. Ti piace discutere in modo aperto di qualsiasi argomento facendo sentire chi ti circonda libero di esporre le sue idee