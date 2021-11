“E’ la mia ossessione”: David Beckham vuota il sacco

Udite, Udite, David Beckham rivela un segreto inaspettato: la sua fobia lo distrugge! Anche il King del Manchester United nasconde dei retroscena sulla sua vita che sono poco noti ai fan di tutto il mondo. Questa volta, decide di confessare ciò che più tra tutti lo fa impazzire, chissà come reagiranno gli avversari!

Con David Beckham parliamo di un campione indiscusso del mondo del calcio. Lo testimoniano i gol in rete e la fama ottenuta nel corso degli anni. Il calciatore del Manchester United è diventato anche un personaggio famoso nel mondo dello spettacolo, sia per la presenza di sua moglie Victoria, ex Spice Girls, ma anche per le numerose apparizioni in trasmissioni televisive e sceneggiati, in alcuni dei quali interpreta anche se stesso, non si può dimenticare la pellicola degli anni Duemila Sognando Beckham. Tra le curiosità, salta fuori l’indiscrezione inedita.

Sembra assurdo, ma anche una star del mondo del calcio come David Beckham ha un tallone d’Achille! Si tratta di una mania assurda, quasi maniacale che in molti casi lo mette persino in difficoltà, anche se lui ha un modo per reagire.

Non è il solo personaggio famoso che è vittima delle proprie paure. C’è persino chi ha paura di esseri viventi immobili, si tratta dell’attrice di Hollywood terrorizzata dalle piante! Non importano le dimensioni, il colore, o qualsiasi altra cosa, basta la loro presenza per farla impazzire. Eppure le sue pellicole sono dell’orrore!

Tra curiosità e stranezze, salta fuori quella del calciatore che una volta scoperta dai compagni, e dalla moglie soprattutto, sono rimasti senza parole.

David Beckham rivela tutto, ecco la sua mania!

La cosa più assurda è che quando ci sono fobie del genere, vengono coinvolte le persone che vivono attorno ai protagonisti in questione. E’ il caso del domestico dell’attrice costretto a compiere il gesto ogni giorno, situazione che appunto è incredibile da credere. Nel caso di Beckham è meno pervasivo, o meglio lo è finché la sua mania non lo porta letteralmente e far impazzire tutti quelli che lo circondano.

Lo Spice Boy più amato, ma anche uno dei calciatori più ammirati al mondo, ha un segreto inconfessabile, il quale raggiunge il limite del bizzarro. I primi segnali sono stati evidenti nei momenti di trasferta, cioè quando il campione si appresta a spostarsi da un luogo all’altro per giocare le partite.

E’ qui che la moglie, Victoria non ha potuto fare a meno di notare il comportamento bizzarro del marito, che seppur avesse l’intento di nascondere tutto, non ci è riuscito. Ha la mania di mettere tutto in ordine!

Si tratta di un disturbo ossessivo compulsivo che implica la sofferenza e il malessere, qualora non ci siano gli oggetti perfettamente allineati e posti in un certo modo. Sistema tutto a coppie, persino le bibite in frigo!

Queste devono essere rigorosamente dodici, se ce ne sono di più bisogna trovare un’altra sistemazione! Insomma, non esiste un cassetto, neanche quello delle mutande, dove gli oggetti non siano riposti in modo perfetto.

Lui reagisce esorcizzando il dolore provato dal disordine, parlandone, ma controllarsi è difficilissimo.

Anche i campioni del mondo dello sport hanno le loro difficoltà, nel suo caso nessuno si sarebbe aspettato una mania simile. Perfezionista dei gol in rete sì, ma dell’armadio chi l’avrebbe mai detto?