Tutta colpa di Freud anticipazioni: un evento traumatico cambia tutto

Il mercoledì della fiction Mediaset va avanti con “Tutta colpa di Freud” la nuova serie tv Canale 5 che porta diverse novità e curiosità

La stagione televisiva invernale è alle porte, e le grandi reti generaliste sono pronte a calare i loro assi. Tocca a Canale 5, che presenta nel mercoledì sera una serie tv d’autore all’insegna della commedia e del cast d’eccezione. Si chiama “Tutta colpa di Freud” e comincerà domani, mercoledì 1 dicembre. Protagonisti principali Claudio Bisio, Max Tortora, Claudia Pandolfi (che vediamo anche in “Un professore”), Demetra Bellina e Marta Gastini.

Un cast importante per una serie nata dall’omonimo film e trasformato in serie dall’idea di Paolo Genovese. La trama è ambientata Milano, dove vive e lavora lo psicologo Francesco Taramelli, interpretato da Claudio Bisio. Lasciato dalla moglie Angelica, che ha preferito dedicarsi a missioni di cooperazione internazionale, allontanandosi dalla famiglia. Anche le tre figlie non sono più con lui, avendo lasciato anche loro casa.

Tutta colpa di Freud, cast e trama della nuova fiction Mediaset

Sara, interpretata da Caterina Shulha sta per sposarsi, mentre Marta (Marta Gastini) vive da sola grazie al suo lavoro precario di assistente universitaria. E poi c’è Emma (Demetra Bellina) una sua amica che è in procinto per partire verso l’Inghilterra. Le tre ragazze si ritrovano contemporaneamente con la necessità di dover tornare a casa, mentre Francesco accusa degli attacchi di panico che lo portano in ospedale per curarsi. Ecco perché le figlie torneranno dal padre per prendersene cura. Nel frattempo Sara comincerà ad avere dubbi sul matrimonio e sui suoi gusti sessuali.

Invece Emma decide di rimanere in Italia per provare a diventare un’influencer di successo, sulle orme del suo mentore Claudio Malesci (Luca Bizzarri). Francesco, invece, segue i consigli di Anna Cafini (Claudia Pandolfi) una sua amica dottoressa conosciuta in ospedale, e insieme decidono di iniziare una terapia per curare il panico dall’amico psicanalista Matteo Tommasi, interpretato da Max Tortora. Ma sarà una terapia non di certo facile.