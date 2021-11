Fiction Rai e Mediaset: quante emozioni per il pubblico

Fiction Rai e Mediaset novembre 2021, novità e anticipazioni in vista del proseguo della stagione televisiva. Le novità in arrivo

Il pubblico di Rai e Mediaset deve prepararsi a una grande stagione di emozioni e passione. La fiction dei due colossi della tv italiana si preparano a presentare opere inedite e nuove stagioni di fiction di successo per arricchire ancora di più i vari palinsesti. Come sempre, i protagonisti sono tantissimi, grandi attori che soni già entrati nel cuore del pubblico. Impossibile citarli tutti, ma si va da Zeno a Gassman, passando per Vanessa Scalera e Simona Cavallari.

Rai 1 sta deliziando il proprio pubblico con alcune opere solide, che stanno avendo grande impatto. Si tratta, in particolare, di Cuori e dei Bastardi di Pizzofalcone. Storie in contesti storici diversi, che non mancano di appassionare il pubblico che si mette davanti la tv. Menzione anche per “Fino all’ultimo battito”, che si è conclusa conquistando ottimi consensi di ascolti e di critica.

Leggi anche – Storia di una famiglia perbene: un amore travagliato nella fiction Mediaset

La grande fiction rinnova le sue serie di maggior successo

Tra poco tocca a “Il professore”, con Alessandro Gassman nei panni di Dante, un insegnante di filosofia. La fiction arriverà l’11 novembre, e vedrà protagonista anche Claudia Pandolfi. Invece, il 22 novembre arriva Blanca, altra serie inedita con Maria Chiara Giannetta nei panni di una detective dal passato misterioso.

Leggi anche – Clamoroso, arriva la fiction su Miguel Bosé: mai accaduto prima

Nel cast c’è anche Giuseppe Zeno, mentre la fiction è ispirata al romanzo di Patrizia Rinaldi. Prosegue a gonfie vele il successo di Imma Tatarani, così come quello di Cuore. Mentre Rai 2 proporrà la terza stagione de “il Cacciatore”. Per quanto riguarda Mediaset, il piatto forte è sicuramente Storia di una famiglia per bene, che sta avendo un successo sempre crescente.