Perde 100 kg con Vite al limite: il cambiamento è impressionante

È a dir poco incredibile il cambiamento del paziente del dottor Now, protagonista della sesta stagione di “Vite al limite”: ha perso 100 chili

Il passaggio a “Vite al limite” gli cambia letteralmente la vita. Sono state necessarie le cure del dottor Nowzaradan e della sua clinica di Houston per salvare il paziente che ha stupito tutti per la sua voglia di dimagrire e di tornare a una vita normale. Un paziente diventato talmente famoso da rimanere una sorta di “icona” del programma di Real Time. Fortunatamente, l’aspetto più importante è che spesso questi pazienti diventano dei veri e propri buoni esempi da seguire, in tutto e per tutto. Riescono, infatti, a dare coraggio a chi si sente perso.

Il percorso di dimagrimento di questo paziente è andato avanti anche dopo la fine del programma: ha continuato a perdere peso anche negli anni e nei mesi successivi, fino a recuperare un peso normale per una vita accettabile. Quando è entrato nella clinica del dottor Now pesava già 310 chili ed era padre di tre figli, nonostante la sua giovane età. Alle spalle un’infanzia molto difficile, a causa dell’abbandono da parte della madre. Da qui un accumulo di peso sempre maggiore, perché il cibo era l’unico rifugio sicuro.

Vite al limite, chiede aiuto al dottor Now per salvare la sua famiglia: la sua storia è commovente

Purtroppo non era il solo problema, perché presto sono arrivati anche anche alcol e droghe, col cibo che ha avuto (per fortuna) il ruolo di sostituire gli stupefacenti col tempo, ma che ha comunque arrecato ingenti danni al suo fisico. A spingerlo a contattare il dottor Now era la paura di perdere la moglie e i figli. Poi il lungo percorso di recupero, dove in tempi relativamente brevi ha perso 100 chili. Ma il lavoro è proseguito anche dopo il termine del programma, perché l’obiettivo di Doug Armstrong era di perderne altri 100 per arrivare così a un peso praticamente normale, di circa 100 kg.

Anche se non è riuscito del tutto nel suo obiettivo, ha comunque ritrovato una vita normale, diventando finalmente un marito e un padre più presente e attento. Continua ad aggiornare i suoi moltissimi follower attraverso i canali social, e allo stesso tempo annuncia di non volersi fermare. “Ho ancora molto da fare – ha spiegato in una diretta – ma sento di essere comunque arrivato a un punto in cui posso considerarmi finalmente felice e pronto per una nuova ripartenza”. A noi non resta che augurargli un sincero “In bocca al lupo”.