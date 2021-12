Maria Monsè litiga e ironizza su Lulù Selassiè: la reazione di Soleil sorprende

Maria Monsé ha ironizzato sull’attacco di panico avuto durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip da Lulù Selassiè e tra le due è scoppiata la lite: la reazione di Soleil Sorge ha stupito tutti.

Maria Monsè è entrata da qualche settimana nella casa del GF Vip, ma è già riuscita a scuotere gli animi di tutti i concorrenti. In particolar modo nelle scorse ore ha avuto una brutta lite con Lulù Selassiè e le due non se le sono di certo mandate a dire.

La Principessa, passando per il confessionale, ha sentito che la nuova arrivata stava parlando male di lei, affermando di esserci rimasta male del suo voler far primeggiare i giovani all’interno del reality show di canale 5, ma non solo. Ha anche parlato del suo attacco di panico, cosa che non ha fatto piacere alla diretta interessata tant’è che non appena ha avuto l’occasione gliene ha subito parlato.

Il discorso però è degenerato e Maria Monsè ha preso in giro Lulù Selassiè sull’attacco avuto in puntata, affermando che anche ora che ha iniziato a dire parolacce lo sta facendo perché probabilmente presa dall’ansia.

Scoppia la lite tra Lulù Selassiè e Maria Monsé: tra le due è guerra

Lulù Selassiè non ha trovato molto carino l’atteggiamento assunto da Maria Monsé, che sotto suggerimento di Davide Silvestri ha chiesto alla produzione di prendere provvedimenti perché origliare i confessionali degli altri concorrenti è contro il regolamento, mentre quest’ultima giudica fin troppo infantile il suo carattere.

La Principessa ha scelto di lasciarsi andare ad un amaro sfogo con sua sorella Jessica e Soleil Sorge e lei, contrariamente agli altri concorrenti, ha scelto di schierarsi dalla sua parte, stroncando la nuova arrivata.

Soleil ha trovato alquanto indelicato il gesto di Maria Monsè di prendere in giro la Principessa per l’attacco di panico avuto durante il corso della diretta di lunedì e ha provato a rincuorare la diretta interessata affermando che lei non è tenuta a giustificarsi con nessuno per quanto accaduto. In quanto non è un qualcosa che si può controllare e purtroppo non tutti hanno avuto la sensibilità di comprendere quanto sia successo.

Io basita come Soleil dalla pochezza umana di Maria Monse #gfvip pic.twitter.com/59lD0Dzhps — Keep me in your heart (@forawhile____) November 30, 2021

Tra Lulù Selassiè e Maria Monsè è guerra al Grande Fratello Vip e probabilmente Alfonso Signorini, durante la puntata di venerdì sera, approfondirà il tutto in diretta.