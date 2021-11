By

Il Grande Fratello Vip è una bomba e con l’ingresso di nuovi concorrenti nella Casa, il clima è molto teso.

Le sorelle Selassiè adesso non giocano più come un trio, ma in singolo e stanno sentendo molto l’ansia delle nomination.

Nelle ore notturne, la Princesse Lulù è stata la protagonista di una derisione durante la notte. Molto innervosita, la gieffina entra in camera e si sfoga apertamente.

Lulù Selassiè, tra le tre sorelle Princesse, è quella un po’ più fragile. E’ molto sensibile, ha bisogno di attenzioni e di amore anche a causa del suo passato difficile.

Spesso è capitato che i concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip si lamentassero del comportamento di Lulù: spesso dorme, non aiuta in cucina, si lamenta sempre, etc.

Proprio per questo motivazione, un concorrente l’ha preso di mira durante la notte in modo pubblico.

La Princesse, dirigendosi verso la camera, passa dal salotto dove sono seduti al tavolo un gruppo di concorrenti. Qui troviamo: Alex Belli, Davide Silvestri, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Vedendo passare la gieffina un concorrente le ha domandato: “Cosa ti fa male oggi?” alludendo al fatto che Lulù si lamenta sempre di tutto.

Una domanda ironica lanciato come una frecciatina che ha fatto molto innervosire la concorrente tanto che ha risposto prontamente: “Il cu***o!” ed è andata in camera.

Lulù, dopo essere stata derisa, parla con Patrizia Pellegrino, non lasciando intendere chi sia l’artefice della stoccata.

“Hanno fatto una battuta triste e da sfigati. Che tristezza, ma non voglio fare nomi” esclama innervosita la gieffina.

I telespettatori non si sono certo persi questa scena, ma dal video non si comprende chi abbia fatto la domanda.

Qualcuno ipotizza che sia stata Soleil, ma sembrerebbero in buoni rapporti negli ultimi giorni, e qualcuno, invece, crede che sia stato Manuel Bortuzzo, concorrente che ha avuto uno scontro con la Princesse nelle ultime ore.

Lulù Selassiè non fa molto in Casa, è evidente, ma questo non giustifica il fatto che venga derisa davanti a tutti. La Princesse sta iniziando a capire che deve tirare fuori gli artigli e iniziare a rispondere a tono a chi la prende in giro davanti all’occhio critico del Grande Fratello Vip