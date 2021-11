Il paradiso delle signore, grave lutto per l’attrice: struggente addio

“Ora non c’è davvero più niente”. La foto dell’ultima stretta di mano tra l’alttrice de “Il paradiso delle signore”, e il suo amato genitore

Un tremendo lutto ha colpito l’amatissima fiction “Il Paradiso delle Signore”. L’amata “soap” all’italiana sta vivendo giorni di sofferenza e di solidarietà nei confronti di uno dei volti più noti della serie tv. L’attrice, infatti, è stata colpita da una terribile perdita. E’ stata lei stessa a svelarlo attraverso un post sul suo account Instagram ufficiale: la donna ha pubblicato una foto molto emozionante e un messaggio drammatico quanto intenso.

Nello scatto si vede la sua mano che sfiora quella di una persona molto anziana, e poi la didascalia: “Ora non c’è davvero più niente”. E’ evidente che il riferimento è a un lutto terribile, e che la foto e il messaggio rappresentano un ultimo saluto. Non ci sono altri dettagli, ma la persona che non c’è più dovrebbe essere il padre dell’attrice. Sono stati tantissimi i messaggi di affetto e di solidarietà arrivati da parte dei colleghi.

Grave lutto per l’attrice de “Il Paradiso delle Signore”

Da tutti i suoi compagni di viaggio nella fiction di Rai1, passando per Giulia Arena, Lucrezia Messeri, Elena Sofia Ricci, Mara Venier e Gloria Radulescu. La persona in questione è mancata il giorno 25 novembre. L’attrice in questione è Antonella Attili, che nel “Paradiso” interpreta Agnese, uno dei personaggi più riusciti e amati dal vastissimo pubblico della soap quotidiana. La fiction va in onda ogni giorno su Rai1 alle 15.55.

La Attili interpreta Agnese Amato, la “matriarca” dell’omonima famiglia. Arrivata dalla Sicilia con i suoi tre figli per ricominciare una nuova vita dopo che suo marito è stato accusato di omicidio. La Attili è un’attrice romana, nata a Roma il 3 aprile 1963, è madre di due figli. Il suo esordio è stato al cinema in “Nuovo Cinema Paradiso”, nella parte della madre del piccolo Totò. Ma per lei anche altri ruoli molto importanti in una carriera sicuramente di grande prestigio.