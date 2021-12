“Me ne vado”, colpo di scena al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip torna con l’ennesimo colpo di scena! Le parole della star del reality erano attese dai telespettatori, ma questa volta il limite è stato superato una volta per tutte. Ecco la verità sulla dichiarazione e le ragioni che motivano la sofferta decisione: la storia più incredibile è al centro del ciclone! Il motivo? Saltano fuori dei dettagli inediti.

Con i vipponi del Grande Fratello Vip non si può mai stare tranquilli, perché ogni giorno ne hanno una! Questa volta però le conseguenze non saranno poche, anzi gli equilibri della casa verranno distrutti una volta per tutte. Il pubblico a casa sa bene cosa dovrà aspettarsi oppure i gieffini cambieranno ancora una volta idea? La dichiarazione ha scombussolato un po’ tutti, sia diretti interessati, che i compagni attorno. Non possono passare inosservate le parole che hanno rivoluzionato tutto.

Con il Grande Fratello Vip non si ha mai un attimo di pace, perché i concorrenti di quest’anno sono così turbolenti che neanche il conduttore, Alfonso Signorini, riesce a placare gli animi!

Inaspettatamente però arrivano anche momenti di quiete. Infatti, arriva la pace tra i gieffini dopo la guerra, condizione che ha lasciato senza parole tutti, pubblico e concorrenti compresi, specialmente dopo le parole di veleno che erano saltate fuori.

Tra pace e guerra, ecco che c’è di mezzo lo zampino dell’amore. Cupido ha scagliato la freccia alle persone sbagliate, ecco la confessione dell’inconfessabile! Clamorose le parole dedicate alla compagna, i nodi sono arrivati al pettine oppure si tratta del tanto temuto tranello? Tradimento o cuore spezzato?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Katia Ricciarelli e l’assurda richiesta a Giucas Casella contro le Selassié

Grande Fratello Vip: salta fuori il colpo di scena inedito!

Riuscire a mantenere la tranquillità in casa è impossibile. Ecco perché Alfonso Signorini ha deciso l’ingresso di nuovi concorrenti molto amati, i cui effetti sono già evidenti. Ci voleva un pizzico di pazzia ed allegria per rasserenare gli animi dei gieffini più turbolenti della storia del reality. Che sia l’edizione delle polemiche è ormai accertato, anche perché sembra che laddove stia per sbocciare l’amore, in realtà subito dopo accade qualcosa che lo placa sul nascere! Proprio in relazione ai sentimenti, lui ha confessato la verità, ed ecco che arriva la risposta inaspettata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 2021, cambia tutto? Clamorosa indiscrezione

Udite, udite, si tratta proprio del triangolo amore-amicizia tra Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie Delia Duran! La moglie dell’attore ha fatto più volte irruzione in trasmissione, addirittura l’ultima volta è anche entrata all’interno della casa per parlare a quattr’occhi con il marito più chiacchierato degli ultimi tempi!

Il comportamento di Alex nei confronti di Soleil non si è placato, anzi sembra proprio che Belli non riesca a contenere i sentimenti e l’attrazione “artistica” nei confronti della compagna, la quale invece inizia a risentirsi della situazione.

Soleil non è per niente contenta, anzi si sente quasi tirata in ballo in un tranello che non si aspettava, oppure in realtà è lei che si sta innamorando? A togliere ogni dubbio, arriva la confessione di Alex che confessa l’inconfessabile:

“Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni. Ascolta non sto dicendo oggi, ma per la data che doveva essere la finale. Non voglio fare del male a te. Ho paura di ferire qualcuno.

Però quello che abbiamo è unico. Se io non avessi avuto una storia fuori, io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle del GF Vip. Però siccome non è così. Io però baby non posso, non posso andare oltre ti prego, devo cercare di fermare questa roba. Abbiamo cercato di mantenere tutto nella fase goliardica di amicizia, ora non gestiamo più il rapporto. Abbiamo passato il limite fidati. Non l’abbiamo cercata o voluta. Adesso siamo in un limbo e l’unica soluzione è che tu non mi veda più. Magari un giorno ci rivediamo, quando tutto sarà passato. La nostra razionalità adesso non funziona.

La forza di controllo con te non ce l’ho Sole, l’ho perduta quando ti ho vista. Le emozioni le possiamo controllare fino ad un certo punto. Se tu riesci a controllarti io non ce la faccio. Tu vorresti che io rimanessi qui dentro a torturarci in questo modo? Perché questo è, ci stiamo torturando entrambi. Questa cosa tra noi è stupenda, ma andando avanti potrebbe essere una tortura troppo forte. Dove ti porto? Ti porterei in una cosa non bella”.

Soleil sembra essere rimasta senza parole alle parole del gieffino, e risponde con l’amaro in bocca. Riferisce al compagno che se sono queste le sue intenzioni, farà un passo indietro a prescindere. L’influencer si sente tradita o ha il cuore spezzato? Con l’intenzione di proteggere, l’azione di Alex sarà vera oppure è l’ennesima strategia? Restiamo aggiornati.