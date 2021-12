Il dramma ha colpito la famiglia Rossi, e la situazione è stata inevitabile: “la sofferenza è stata tremenda”, racconta la moglie dell’attaccante. La verità su quanto accaduto lascia il pubblico e i fan del campione con l’amaro in bocca, ma conoscere i retroscena della tragedia può esorcizzare il dolore dell’evento. Ecco la testimonianza in piena diretta che ha commosso tutti.

Il dramma di Paolo Rossi è stato terribile. Ogni famiglia ha le sue difficoltà, anche una famosa come quella del calciatore. Qualsiasi essere umano ha in serbo delle sfide che deve affrontare. Sarà perché per ognuno c’è un destino o un disegno già prestabilito, comunque la sofferenza in questione affronta una tematica delicata. La tristezza lascia spazio alla rabbia, e poi ci si abbandona ancora al dolore, insomma la moglie è caduta in un circolo vizioso che decide di raccontare senza filtri e censure, ecco la verità.

Il dramma in questione non è per niente facile da affrontare, anche per come è accaduto il tragico evento. Paolo Rossi è un eroe del mondo del calcio, un campione che con i suoi gol in rete ha fatto sognare i nostri genitori negli anni Ottanta.

La vita ha avuto in serbo per lui una difficilissima sfida, ma non è l’unico. Anche la struggente confessione dell’artista più controverso ha destato sconcerto. Questo accade perché i fan dovrebbero imparare a guardare oltre, oltre il mito del personaggio.

Si ha sempre a che fare con persone in carne ed ossa che soffrono e gioiscono come chiunque. Con la consapevolezza che la vita ha un valore inestimabile, e Federica Cappelletti lo sa benissimo, proprio per questo si lascia andare a un racconto inedito, i cui fatti non erano conosciuti da nessuno.

Il dramma di Paolo Rossi: Federica racconta tutto

Di solito, si pensa che i personaggi famosi, proprio per i privilegi che hanno, vivano delle vite pazzesche e senza problemi. In realtà, c’è molto di più. Si tratta di persone che hanno a che fare con dolori come chiunque, anche a livello lavorativo. Il dramma lavorativo di Elisa Isoardi ha sconvolto tutti, chi l’avrebbe mai detto che un personaggio del suo calibro avrebbe potuto soffrire così? Bisognerebbe cercare di non fare giudizi affrettati, e stare pronti ad ascoltare le storie. Questo è il caso di Paolo Rossi, adesso più nulla è lasciato al caso, perché la verità è venuta a galla.

Il dramma ha colpito il campione. Federica Cappelletti è la moglie del calciatore Paolo Rossi, o meglio lo è stata fino a poco tempo fa. Il 27 novembre racconta tutto a Silvia Toffanin a Verissimo in piena diretta. Il fato ha voluto che la vacanza dalle Maldive terminasse con un nodo alla gola, perché è da quel fatidico giorno che si è scoperta la malattia.

Il tumore ai polmoni lo ha divorato fino all’osso, infatti è stata proprio la perdita di peso che ha fatto allarmare la moglie, e procedere ad ulteriori controlli.

La prognosi conferma il cancro, e da quel momento più nulla è stato lo stesso. Scrivere il libro “Per sempre noi due, le nostre parole d’amore”, racconta la moglie, le ha permesso di esorcizzare il dolore, e di raccontare quanto grande sia l’amore che li lega.

Dopo la sua morte, è ancora arrabbiata con Dio per averglielo portato via, ma le parole del Papa consolano la donna. Ciò che conta è che la speranza non li ha mai abbandonati e non lo fa tutt’ora. Le figlie hanno avuto modo di salutare il padre in un abbraccio indimenticabile.

L’amore è la cosa più importante, e il ricordo delle persone care, le rende immortali come il suo mito e il suo coraggio.