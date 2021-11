Elisa Isoardi e il dramma lavorativo che nessuno si aspettava

Elisa Isoardi è una delle conduttrici e personaggi televisivi più apprezzati della tv. Di recente è entrata nelle case dei telespettatori con il ruolo di naufraga dell’Isola dei Famosi, dimostrando a tutti il suo carattere da guerriera. Nessuno si aspetta che dietro tanto coraggio e forza, ci sia anche una donna fragile che ha vissuto un tremendo dramma. Ecco di cosa si tratta.

La showgirl naufragata all’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, Elisa Isoardi sa il fatto suo per quanto riguarda la vita da isolana. La donna ha dimostrato tutta la sua forza e capacità di adattamento alle intemperie che la trasmissione le ha posto, senza lamentarsi mai, anzi facendo forza agli altri. Quello che però nessuno conosce, è che si tratta pur sempre di una persona, che come tutte vive dei drammi. Il suo l’ha devastata, ma decide di parlarne senza filtri, dicendo solo la verità.

Elisa Isoardi è bella, forte, tenace, ma soprattutto una donna vera che non ha paura di affrontare la vita e le sue difficoltà. Negli ultimi anni ha infatti affrontato diverse critiche proprio per la sua relazione con il politico Matteo Salvini.

Ha spesso dichiarato che lo ha amato tanto, e che anche lui le ha dato molto affetto, ma dopo cinque anni le cose si sono incrinate. Afferma di aver dovuto pagare un prezzo per la visibilità e altri retroscena che ha vissuto, ma la vita è fatta di scelte.

Senza dubbio, non ha paura di mostrare le lacrime durante le interviste in diretta tv, anche quando questi riguardano episodi personali. La situazione si è creata in salotti televisivi molto seguiti. Raccontarsi non è un problema per lei, e ascoltare è un atto d’ amore per chi vive un dramma come il suo.

Elisa Isoardi si racconta senza filtri: verità dramma

Un altro aspetto della conduttrice che merita attenzione, è che è di una bellezza disarmante. E’ una professionista nel suo mestiere, preparata, puntuale e impeccabile. All’Isola ha dato sfogo dei suoi pensieri, rivelandosi anche una bellissima persona. L’ultima durissima confessione ha sconvolto tutti, ma non finisce qui. Perché l’intervista più recente ha sollevato la verità su qualcosa che la riguarda appieno e che la fa soffrire tremendamente.

Prima di essere una ballerina concorrente di Ballando con le Stelle, e una naufraga all’Isola dei Famosi, è in primis una conduttrice. Ed è proprio qui che arriva il dolore più grande, il sentimento di frustrazione che la attanaglia.

Ospite a Domenica In parla con Mara Venier, e le lacrime non possono fare a meno di cadere. Il motivo riguarda proprio il fatto che alla chiusura della Prova del Cuoco, il programma che per eccellenza la contraddistingue, e che ne ha segnato la piena emarginazione dal mondo dello spettacolo.

Perché torna Antonella Clerici nella fascia di mezzogiorno, e per lei non c’è più spazio. Per questo i reality sono diventati l’occasione del momento, ma tornare a condurre è la sua più grande aspirazione. In fondo, si tratta del suo mestiere, oltre ad esserne estremamente capace.

Mara Venier è pronta a consolarla dicendo parole crude, ma vere:

“Ti possono togliere i programmi ma non l’affetto del pubblico. A me è capitato e poi mi hanno richiamato qui. Il nostro lavoro va e viene. Quando sei triste ricordati queste parole”.