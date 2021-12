Purè di patate cremoso e delizioso: il trucco che vi stupirà

Il purè di patate è un contorno gustoso ed economico, lo si può preparare davvero con poco, bastano patate e latte, poi si aggiungono le spezie. Quello che però non tutti sanno, è che per quanto sia semplice la preparazione, in realtà questa nasconde delle insidie, ma non temere, ho un ricetta perfetta per te.

Se pensi che il purè di patate sia un gioco da ragazzi, non ti sbagli, ma attento perché potresti cadere in dei comunissimi errori. La verità è che seppur ti bastano pochi ingredienti, a volte si commettono proprio quegli sbagli che ti potrebbero far fare una brutta figura. Non c’è nulla di cui preoccuparti, perché il contorno più amato da grandi e piccini può essere preparato seguendo un trucco che rende la ricetta a prova di errore.

Saper realizzare un contorno dal sapore unico e delicato non è facile, soprattutto se si tratta di realizzare il purè di patate. A primo impatto potrebbe risultare assurda questa affermazione, ma in realtà c’è tanta verità.

A chi non è accaduto di preparare un composto duro come un mattone? L’effetto cremoso ha dei trucchetti per essere realizzato, stessa cosa per il sapore inconfondibile. Senza dubbio, puoi associarlo ad un secondo di carne. Il polpettone fatto in casa con il trucco imbattibile è must have quando si tratta di sorprendere gli ospiti.

Vedrai che nessuno morirà di fame, anzi se seguirai le mie dritte diventerai il maestro dei contorni!

Purè di patate perfetto in poche e semplici mosse!

Se al posto del polpettone vuoi optare per un secondo più pratico, come l’arrosto perfetto con i segreti da chef, niente da temere, perché il risultato è garantito. Quello che devi sapere è come evitare gli errori per rendere il purè di patate per come desideri: cremoso, vellutato, morbido, gustoso e delicato! Ecco i trucchetti da chef che devi assolutamente imparare.

Innanzitutto, scegli bene le patate, cioè l’ingrediente principale! Infatti, prediligi quelle più farinose come quelle a pasta bianca. Sono tali in quanto contengono più amido, quindi una volta bollite, saranno più facili da schiacciare.

Scelte le patate, prendi parmigiano, latte, noce moscata, pepe e un pizzico di sale e la magia è fatta! Quello che però devi assolutamente evitare è di preparare il contorno con superficialità. Perché è proprio nella disattenzione che si commette l’errore più grave.

Se vuoi rendere il composto più morbido, aggiungi del latte, se invece vorresti fare il contrario metti più parmigiano e inserisci qualche patata per evitare l’effetto liquido. Ma se non schiacci adeguatamente le patate, pensando che non sia un problema, ti sbagli di grosso. Perché il danno diventa irreparabile!

L’errore che rende il tuo contorno duro come la pietra è proprio il non trattare adeguatamente le patate. Quella che sembra l’operazione più scontata, in realtà racchiude il segreto della ricetta.

Devi fare bollire il prodotto per il tempo prestabilito, e una volta cotte potrai schiacciare le patate accuratamente con lo schiacciapatate, altrimenti i grumi rimarranno e il tuo contorno sarà da buttare!