Uomini e Donne puntata 1/12/21, scoppia la rivolta in studio: Tina mette a tacere tutti

Uomini e Donne oggi ha visto la furia di Tina Cipollari che si è ritrovata a zittire alcuni membri del Trono Over: ecco perché.

Uomini e Donne oggi inizia con il botto perché in studio tutti sono pronti a festeggiare il compleanno di Tina Cipollari. Per celebrare il lieto evento, è stata portata in studio una torta, purtroppo finta, e dopo la consueta canzone di tanti auguri, per lei sono caduti anche palloncini a forma di cuore.

Un’idea gentile e carina da parte dei membri dello staff? No. Il tutto è stato organizzato dalla diretta interessata, che ha voluto celebrarsi nel migliore dei modi. Anche Gemma Galgani, sua acerrima nemica, le fa gli auguri e si emoziona per la scena lasciando incredula la diretta interessata, che trova alquanto bizzarro che si emozioni in un contesto del genere, ma attenzione perché ovviamente la puntata non si conclude con il compleanno dell’opinionista più irriverente di sempre.

Tina Cipollari zittisca Armando e Gemma a Uomini e Donne

La puntata prosegue con i protagonisti del Trono Over. Al centro dello studio c’è Isabella Ricci. La sua conoscenza con Fabio prosegue a gonfie vele. Tant’è che ha detto di essere molto vicina all’amore. Questo scatena la reazione dei suoi nemici che si chiedono come mai, visto che è così presa da lui, non ha ancora abbandonato il programma.

La dama afferma che si conoscono da 3 settimane e per questo motivo aveva chiesto alla redazione di poter restare ancora per qualche puntata, in modo tale da poter fare una scelta sicura, ma loro non sono sicuri della motivazione ed insinuano che lei lo faccia soltanto per avere una maggiore visibilità.

Tina Cipollari li mette tutti a tacere, trovando assurdo e paradossale che Armando e Gemma si lamentino della presenza di Isabella in studio quando frequentano il programma da svariati anni.

Si passa al Trono Classico e Maria chiama al centro dello studio Roberta Giusti. La tronista chiede scusa a Luca se qualche volta lo ha dato per scontato, ma ci tiene a fargli presente che non ha alcuna intenzione di volerlo perdere. I due si abbandonano in un tenero abbraccio, ma poco dopo lui inizia ad essere nervoso quando vede che lei è andata a recuperare Samuele e piange per lui perché lo vede infastidito dall’intera situazione che si è venuta a creare.

Maria consiglia ai due ragazzi di non mettere ansia alla tronista e di non accelerare i tempi. Altrimenti si rischia che lei presa dalla fretta faccia una scelta sbagliata.