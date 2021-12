GF Vip daytime 1/12/21, tutti contro di lei: la gieffina non regge il colpo e crolla

Al GF Vip la gieffina non ha retto il colpo. Tutti i suoi compagni di viaggio si sono schierati contro di lei nella casa.

Il daytime del GF Vip inizia con il botto. In quanto il colpo di scena che nessuno si aspettava sta per arrivare e potrebbe cambiare per sempre le dinamiche del gioco.

Che cosa sta succedendo? Soleil Sorge ha iniziato a dubitare di Alex Belli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dubita della sua buona fede. In quanto è convinta che l’ex stella di Centovetrine non solo si stia trattenendo di fronte alle telecamere di canale 5, quando lui ha sempre dichiarato il contrario, e che tra loro non c’è una semplice amicizia ma qualcosa di più. Lui non sa definire quello che sta succedendo, ma ammette che è qualcosa più grande di lui che non riesce a gestire.

“E’ come la storia di Icaro con il sole: più ti avvicini e più scotti e mi sa che Alex è una lucertola a cui piace stare al sole” ha commentato lei in confessionale, aggiungendo che lui non si prende la responsabilità di dire determinate cose che sono davvero importanti, soprattutto se si considera che lui ha una moglie, o compagna come più si preferisce definirla, al di fuori della casa più spiata d’Italia. Tant’è che lui ha ammesso di essersi innamorato di lei.

Lulù Selassiè crolla al GF Vip: nella Casa tutti contro di lei

“Ho visto questa dolcezza in te ed amo queste tua sfaccettatura” ha confidato Alex Belli, ma Soleil Sorge non sembra credere alle sue parole. In quanto è convinta o che la situazione gli sia sfuggita di mano o che abbia tutto sotto controllo e che stia giocando per avere maggiori dinamiche all’interno del Grande Fratello Vip.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ribadito che non si lascia abbagliare da belle parole, ma che ci vuole chiarezza e concretezza cosa ce al momento manca.

Spazio anche a Lulù Selassiè, che durante la diretta di lunedì scorso, quando Alfonso Signorini stava comunicando l’esito del televoto, ha avuto un attacco di panico. Accusando i suoi compagni di viaggio di averla votata senza motivo e per questo sua sorella ha abbandonato il gioco.

La maggior parte dei concorrenti ha preso le distanza da lei. In particolar modo Manuel Bortuzzo che dopo la puntata non vuole essere in alcun modo associato a lei: “Non mi piace il tuo comportamento” ha ammesso lui, mentre lei ha replicato affermando che voleva semplicemente qualcuno a suo fianco, pronto a supportarla, ma quel qualcuno non vuole essere lui.