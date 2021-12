Belen Rodriguez cambia tutto: la showgirl mostra tutto ai fan

Novità in corso per Belen Rodriguez! La showgirl argentina più amata, seguita e chiacchierata degli ultimi tempi, ha in serbo delle grosse notizie per i fan. La possiamo definire una business woman a tutti gli effetti, siete pronti per scoprire la verità sulla rinascita mostrata dalla stessa?

Con Belen Rodriguez si ha senza dubbio a che fare con un personaggio del mondo dello spettacolo di cui negli ultimi tempi non si può fare a meno di parlare. Essere una vip come lei, amata e criticata al tempo stesso per le scelte di vita intraprese, non è facile, specialmente se gli ultimi eventi l’hanno messa ulteriormente in difficoltà. Cade e si rialza come sempre, condizione che decide di mostrare senza filtri al pubblico che la sostiene da sempre. Ecco la verità della showgirl.

Soprannominata dai fan Belu, Belen Rodriguez non è soltanto una modella e conduttrice, ma sta esplorando nuovi ambiti. Insieme ai fratello Jeremias e Cecilia hanno dato vita ad un brand di moda Hinnominate che sta riscuotendo non poco successo.

Proprio perché molto amata dai fan, questi non possono fare a meno di scoprire le news che la riguardano. Nello specifico, sono gli affari di cuore che le fanno avere sempre i riflettori addosso. E’ risaputo che le sue relazioni d’amore non finiscono mai a lieto fine.

L’ultimo incidente dell’ex ha destato non poco spavento, ma non finisce qui. Perché tra le turbolenze, ha trovato il modo per reagire.

Tra gli uomini senza dubbio il figlio, il piccolo Santiago, non la abbandonerà mai, soprattutto in questo momento di rinascita e crescita. La showgirl immortala e condivide tutto, facendo impazzire i fan, specialmente per chi l’ha aiutata!

Belen Rodriguez si mostra senza filtri ai fan

Antonio Spinalbese è il nome del padre della piccola Luna Marì, l’ultima nata in casa Rodriguez. Quest’ultimo ha rotto il silenzio confessando la verità dei fatti, la quale però ancora è contraddistinta da numerosi perché e dubbi in sospeso. Se l’amore ha abbandonata di nuovo la bella e talentuosa donna in carriera argentina, forse per un presunto tradimento, il lavoro le dà grandi soddisfazioni.

Come tutti sanno, Belen ha lasciato il suo Paese natio, l’Argentina, per venire a lavorare in Italia, dove si è trovata benissimo. La sede del suo studio è a Milano, ma le sorprese non tardano ad arrivare, perché la sua carriera sale di livello raggiungendo un nuovo traguardo.

La foto mostra parte dell’arredamento del nuovo appartamento della showgirl. L’ufficio in questione è molto importante, in quanto lo gestisce in qualità di socia con l’assistente manager e amica Antonia Achille, per l’azienda Icon Production!

L’Icon Production è gestita da Belen insieme alla collega, ed è un’agenzia che si occupa di reclutare e organizzare i percorsi dei personaggi del mondo dello spettacolo. Insomma, oltre a fare la conduttrice, modella, attrice, cantante e imprenditrice di moda, si è gettata nel mondo del business e della televisione a 360°!

L’arredamento è essenziale, molto minimale con pochissimi quadri con tinte pastello in pareti bianche, con sfumature di marrone e ocra un po’ dappertutto, tanto che c’è anche il parquet.

Chi ha ideato l’ufficio lo ha fatto seguendo la linea di stile che più piace alla Rodriguez. Raffinata, ma con stile. E’ Sarah Balivo l’architetto che si è occupato di curare l’arredamento delle stanze. Il nome non è sconosciuto ai più, proprio perché si tratta della sorella della conduttrice Caterina Balivo!

Insomma, un altro bel percorso sta per iniziare per Belen a cui il lavoro non basta mai. Se arriverà l’amore ben venga, al momento non ci sono conferme sulla rottura con Spinalbese. Restiamo aggiornati!