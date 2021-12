Soleil Sorge gioca a carte scoperte: Alex Belli con le spalle al muro

Soleil Sorge ha scelto di giocare a carte scoperte al Grande Fratello Vip, mettendo con le spalle al muro il suo inseparabile Alex Belli.

Soleil Sorge è la concorrente più discussa di questa sesta edizione del GF Vip. Molti la amano per i suoi modi di fare, mentre altri la trovano maleducata e provocatrice. Che la si ama o la si odi, però, non si può non ammettere che è sempre schietta e sincera. Anzi, forse un po’ troppo.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel bene o nel male si mostra così com’è, senza nascondersi dietro ad un dito. Per questo motivo nelle scorse ore ha messo Alex Belli con le spalle al muro , rivelandogli senza mezzi termini che è convinta che le paparazzate che hanno visto immortalare Delia Duran con un altro uomo siano del tutto finte ed ha dei motivo ben precisi per pensare ad una cosa del genere.

Soleil Sorge ha affrontato Alex Belli al GF Vip e come al solito non le ha mandate a dire, dicendogli tutto ciò che pensa di questa bizzarra situazione che di settimana in settimana subisce sempre nuove evoluzioni.

Alex Belli spiazzato da Soleil Sorge: lei scopre gli altarini al GF Vip

Soleil Sorge ha confidato di avere un po’ di amici che lavorano nel mondo del gossip e che quest’ultimi le hanno spiegato, senza troppi giri di parole, che esistono tantissimi gossip e paparazzate organizzate a tavolino e tra queste in passato c’è n’era anche una che vedeva protagonisti Alex Belli e Delia Duran.

Per questo motivo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha dubbi che anche quella mostrata in puntata non sia affatto vera anche perché ha notato un dettaglio che non lascia dubbi e che le ha confermato Alfonso Signorini stesso in diretta.

Soleil ha chiesto al conduttore del Grande Fratello Vip se l’abito indossato da Delia nelle foto fosse lo stesso che aveva utilizzato durante la sua ultima apparizione in puntata e lui ha confermato. Questo dettaglio l’è sembrato piuttosto strano ed Alex Belli, convinto di levarle ogni dubbio, le ha detto che quel vestito fa parte di una collezione che cura lui.

“Un bel modo per farsi pubblicità, no?” ha commentato la Sorge, gelando il suo inseparabile compagno di viaggio.

Soleil Sorge ha messo Alex Belli con le spalle al muro e il pubblico è tutto dalla sua parte.