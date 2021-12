Genitori Giacomo Urtis: l’incontro toccante che ha emozionato tutti

Giacomo Urtis ha commesso il pubblico del piccolo schermo raccontando il suo rapporto con i genitori al Grande Fratello Vip.

Giacomo Urtis è noto al pubblico del piccolo schermo per essere il chirurgo più amato dai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Il chirurgo ha fatto parte del GF Vip durante la scorsa edizione, quella che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, incoronato poi come la giovane promessa della tv italiana.

Dopo il successo ottenuto durante la sua partecipazione al reality show di successo di canale 5, Alfonso Signorini ha scelto di richiamarlo per una seconda volta. Questa volta però il suo ingresso ha una veste un po’ inedita rispetto a quella della precedente. In quanto Urtis è rientrato sì nella casa più spiata d’Italia ma in coppia con Valeria Marini. I due infatti giocano come un unico concorrenti e sono pronti a sconvolgere le dinamiche che i vipponi hanno creato durante il corso di questi mesi della loro permanenza.

Qualcosa però è rimasto impresso nel cuore del pubblico, il rapporto di Giacomo Urtis con i suoi genitori e il pubblico spera che durante il corso di quest’edizione si possa approfondire ancora di più rispetto al passato. Ecco per quale motivo.

GF Vip: l’incontro tra Giacomo Urtis e i genitori emoziona il web

Giacomo Urtis, durante il corso della passata edizione del Grande Fratello Vip, non ha fatto mistero di avere un rapporto complicato con i suoi genitori. In particolar modo il chirurgo delle star ha una relazione difficile con suo padre, che non ha mai accettato la sua omosessualità e sperava per lui un futuro più tradizionale.

Nonostante le incomprensioni tra i due, l’uomo però non si è tirato indietro quando Alfonso Signorini lo ha chiamato per fare una sorpresa a suo figlio nella casa più spiata d’Italia e, prendendo le dovute precauzioni a causa del virus che da qualche tempo a questa parte ha piegato il mondo intero, si sono abbandonati in un tenero abbraccio.

Discorso completamente diverso, invece, per il rapporto nato tra il chirurgo delle stelle del piccolo schermo e sua madre. La donna ha accettato, com’è giusto che sia, l’omosessualità di suo figlio e tra loro due c’è un rapporto bellissimo. Una storia, quella di Urtis, in cui molti italiani possono riconoscersi e per questo motivo non si esclude che durante il corso di quest’esperienza lui possa raccontarla in maniera più approfondita. Magari diventando un punto di riferimento per tutti quei giovani che si sono ritrovati a vivere le sue stesse problematiche in relazione con il rapporto con i loro genitori.

I genitori di Giacomo Urtis entreranno anche questa volta al GF Vip per fare una sorpresa al loro figlio?