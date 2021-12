Ultimo, la dedica alla fidanzata Jacqueline Luna è da brividi

La dedica di Ultimo alla fidanzata Jacqueline Luna: una foto da brividi

Ultimo è un cantautore romano vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove proposte” con il brano Il ballo delle incertezze.

Arrivato secondo anche l’anno seguente con la canzone I tuoi particolari, il cantante continua a portare a casa tanti dischi di platino.

Ultimo è un ragazzo giovane che ama la vita, ma soprattutto l’amore. Questo è infatti uno dei temi più cantanti nelle sue melodie.

Il ragazzo ha sofferto molto nelle sue relazioni passate, ma adesso sembra che vado tutto bene con la fidanzata Jacqueline Luna.

Nelle ultime ore, infatti, Ultimo pubblica una dedica speciale per la sua ragazza. I fan sono impazziti.

Ecco cosa ha fatto

Ultimo e la dedica da brividi per la fidanzata Jacqueline Luna

Il cantante Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, è fidanzato con Jacqueline Luna da un anno.

Lei ha venti anni ed è la secondogenita della ballerina Heather Parisi e dell’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo.

Jacqueline per tre anni ha vissuto ad Hong Kong con la mamma, rientrando poi nel 2013 in Italia.

Ora vive tra Roma e Los Angeles e sogna di lavorare nel mondo del cinema.

Jacqueline e Ultimo si sono incontrati in un momento difficile per il cantante. I tuoi particolari, brano vincente del Festival nel 2019, era una canzone dedicata alla rottura con la fidanzata storica Federica Lelli.

Modella e influencer, ha deciso di riprovarci con il cantante, ma non sono riusciti a superare l’estate.

Durante il periodo del lockdown, voci di corridoio mormoravano che ci fosse stato un riavvicinamento, ma non è mai arrivata una conferma.

Leggi anche –> Fino all’ultimo battito: arriva la notizia che tutti aspettavano

Dopo due anni dalla rottura, Ultimo incontra Jacqueline e il colpo di fulmine arriva in modo inaspettato.

Il cantautore, nelle ultime ore, posta una dedica per la fidanzata sul suo profilo Instagram. La foto mostra un selfie di coppia in cui Ultimo e Jacqueline Luna si abbracciano e guardano dritto nella fotocamera.

Di solito le loro foto sono di momenti di felicità e sorrisi, ma Ultimo ha voluto far vedere anche un attimo di serietà.

La ragazza e il cantante si trovano sulla Hollywood Hills e si stanno godendo il tramonto. Nella didascalia solo un cuore rosso che rappresenta in modo semplice il loro amore.

Leggi anche –> Giampaolo, fidanzato Patrizia Pellegrino: il nuovo amore dopo la fine del matrimonio

I fan hanno i brividi: sono contentissimi che Ultimo abbia finalmente ritrovato il vero amore. Nei commenti si leggono messaggi di approvazione, di felicità e chi addirittura scrive: “Quel filo che vi unisce” prendendo spunto dal titolo di una canzone di successo del cantante.

Ultimo rappresenta proprio questo: non è detto che con la fine di un amore e tanta tristezza, tu non sia pronto a riaprirti a qualcuno e ad essere amato per quello che sei. Il cantautore è felice e contento con Jacqueline Luna e vuole passare tutto il resto della sua vita con lei