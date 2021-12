La corona di Miss Italia pesa sulla testa delle vincitrici, ma per un breve periodo. Il concorso di bellezza più seguito e famoso di sempre rinnova sempre le concorrenti, e le stesse vincitrici del titolo cambiano ogni anno. Proprio per questo è facile che accada che molte delle ex Miss cadano nel dimenticatoio. Nel caso della protagonista di oggi però, ci sono delle novità clamorose.

Tra tutte le sfide, quella di diventare Miss Italia viene vissuta con competizione, perché per ottenere il titolo bisogna raggiungere grandi risultati e fare tanti sacrifici. Essere belle è solo una parte del merito della vittoria. Le concorrenti infatti devono anche dimostrare di essere delle persone che valgono, che hanno voglia di mettersi in gioco per raggiungere i propri obiettivi. Insomma, non sono solo bellissime ragazze, ma anche delle donne che hanno dei sogni da realizzare. E’ il caso dell’ex Miss più amata, ecco cosa fa e com’è diventata oggi dopo tanti anni, la decisione è stata drastica.

Il concorso di Miss Italia viene vissuto con molta serietà da parte delle concorrenti, specialmente per l’alto livello di competizione che c’è tra le ragazze. Essere la più bella di tutte, implica avere anche delle grandi responsabilità. Erroneamente si pensa che basti essere perfette secondo i canoni estetici del momento, ma fortunatamente non è così.

La bellezza interiore acquisisce sempre più peso, infatti le partecipanti raccontano i loro sogni e gli obiettivi che vogliono conquistare. Molte sono diventate attrici, conduttrici e personaggi del mondo dello spettacolo.

Altre concorrenti hanno trovato l’amore, è il caso dell’ex Miss Italia che è convolata a nozze, e che festeggiamenti!

Insomma, ognuna ha preso la sua strada, nello specifico la Miss di oggi ha fatto una scelta drastica, per cui la sua vita è cambiata del tutto.

Ex Miss Italia: ecco com’è diventata oggi e cosa fa!

Non solo per le Miss, ma anche per gli altri personaggi del mondo dello spettacolo e della moda il tempo passa. E’ il caso della modella venezuelana che in tutti questi anni ha conquistato il mondo, riuscendo ad ottenere un successo internazionale proprio per le ultime strada intraprese. Insomma, restare in cima alla fama non è facile, alcune volte diventa estremamente difficile, altre invece si decide semplicemente di cambiare rotta. Nel suo caso è stato definitivo il percorso scelto.

Si tratta della bellissima Federica Moro! Classe 1965, vince il titolo di reginetta di Miss Italia nel lontano 1982, anno nel quale aveva soltanto 17 anni. Occhi grandi e marroni, lunghi capelli castani, e la voglia di emergere nel mondo dello spettacolo, le hanno fatto fare un bellissima carriera.

con la vittoria ha ottenuto il trampolino di lancio fondamentale per sfondare nel mondo del cinema. Infatti, subito dopo recita in pellicole famose in quegli anni, come Collage, I ragazzi della terza c, Segni particolari bellissimo di Adriano Celentano, Yuppies e Yuppies 2.

Insomma, in poco tempo si è circondata di attori del calibro di Jerry Calà, Christian De Sica, Massimo Boldi, Ezio Greggio e tanti altri… ed oggi?

Dopo tanto successo, la showgirl lanciatasi nel mondo dello spettacolo, ha fatto dietrofront. L’ex Miss ha deciso di allontanarsi una volta per tutte dal settore della tv, dedicandosi alla sua più grande passione l’arte.

Infatti, oggi gestisce una galleria d’arte a Lugano, luogo nel quale vive insieme al compagno, l’imprenditore nel campo delle acciaierie Matteo Del Carratore. Al momento, partecipa a delle trasmissioni in qualità di ospite, con la consapevolezza di aver però scelto una vita più semplice e riservata.