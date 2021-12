Confessioni piccanti al Grande Fratello Vip: pubblico spiazzato

Confessioni decisamente piccanti nella casa del Grande Fratello Vip: arrivano da uno degli ultimi ad entrare nel super reality di Canale 5

Importanti novità nella casa del Grande Fratello. Nella puntata di lunedì scorso c’è stata una bella “rinfrescata” nel cast del programma, con nuovi ingressi e una eliminazione. Fuori la “princess” Clarissa, che paga subito il conto della “divisione” delle tre sorelle. Dentro, tra gli altri, l’amatissimo Giacomo Urtis, ormai di casa nei reality. Il famoso chirurgo plastico è arrivato per portare scompiglio con i suoi consueti modi di fare sinceri e senza filtri. Subito, infatti, ha parlato liberamente svelando dei dettagli della sua vita privata davvero molto piccanti.

Sono rimasti senza parole, infatti, sia Davide Silvestri che Jessica Selassiè, che lo ascoltavano con attenzione. Ma cosa ha rivelato di così piccante? Come si legge su Biccy.it, non è una novità che il buon Giacomo si vanti delle sue vicende amorose, e in questo caso ha aperto un capitolo potenzialmente esplosivo sul gossip attorno a lui: “Per un mese sono uscito con una persona molto, molto famosa – ha spiegato ai suoi nuovi coinquilini – vi dico che è davvero noto, ma in quel periodo stava davvero esaurito. Mi diceva che io ero l’uomo della sua vita, che ero l’uomo per lui e mi giurava che diceva sul serio. Poi, però, a settembre è letteralmente sparito”.

Leggi anche – Grande Fratello Vip 2021, colpo di scena: salta tutto prima della diretta

Grande Fratello, le incredibili rivelazioni piccanti del nuovo concorrente

Così prosegue il chirurgo: “Per me era davvero paranoico. Dovevamo sempre stare con il suo bodyguard, anche quando mangiavamo. Ad agosto era completamente fuori, stava esaurito completamente”. Urtis ha poi specificato che non farà mai nomi: “Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e anche il cinema”. Poi Giacomo ha spiegato che questa esperienza è stata molto stancante. Inoltre, ha spiegato che a corteggiarlo non sono solo imprenditori e uomini facoltosi, ma anche calciatori importanti. Ha spiegato che ora si “consola” con un altro uomo, ma che è fidanzato.

Leggi anche – GF Vip daytime 30/11/21, dopo la diretta accade l’impensabile: lui sbotta e svela tutto

“Il famoso è sparito e io sono tornato amante di quell’altro. Mi sono innamorato di lui a febbraio, ma lui è impegnato e io sono l’amante. Lui mi piace, ma non fare l’amante – ha detto – perché si creano quelle situazioni assurde. Pensate che questa persona controlla il fidanzato con le telecamere che guarda attraverso il telefono”. Insomma, pochi giorni nella casa e già tanti piccanti pettegolezzi…