L’ex Miss Italia si sposa: la clamorosa indiscrezione spiazza i fan

Ex vincitrice di Miss Italia torna con una lieta notizia: si sposa con il compagno segreto! L’ultima incredibile news ha letteralmente sconvolto tutti, perché? Chi se lo aspettava!

Ex Miss Italia brilla sempre di più, e questa volta non per un’altra vittoria da aggiungere alla sua formidabile carriera, ma perché il suo cuore è colmo d’amore! Una storia da favola vissuta in totale privacy cela delle nozze segrete!

Ex Miss più bella d’Italia è più felice che mai: sta per coronare il sogno d’amore! La carriera è un aspetto fondamentale per la vita di ognuno, specialmente se si vogliono raggiungere traguardi ambizioni e in cui la competizione è alle stelle!

Ex Miss sa però il fatto suo, dalla vittoria è arrivata molto lontano! Di matrimoni se ne è sentito parlare molto di recente, uno di questi ha unito i concorrenti di due programmi di Maria De Filippi! Insomma, quando l’amore arriva, arriva!

Ma le novità non finiscono qui. L’amatissima Miss, infatti, è su tutte le riviste, bellissima e solare, questa volta non può mantenere il segreto, o forse è già tutto pronto?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Showgirl, dopo l’addio dello storico fidanzato, ritrova l’amore e la felicità!

Ex Miss Italia ardua sentenza: matrimonio in vista!

Fiori d’arancio colorano la vita di diversi vip e personaggi dello spettacolo. Ultimamente è trapelata la notizia che una nota e apprezzata conduttrice sta per fare il grande passo, ma le novità non terminano qui. La stella più bella sta per sposarsi, si tratta della raggiante Miriam Leone che sarebbe pronta a convolare a nozze con il compagno Paolo Carullo! Ecco i retroscena inediti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miriam Leone, notte da sogno indimenticabile!

Miriam Leone e Paolo Carullo sono una coppia da circa due anni. Riservatezza e sobrietà non mancano alla coppia di “quasi sposi”. Ebbene sì, l’amata vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia, e attrice nel ruolo di Eva Kent dell’attesissimo Diabolik!, fa sognare i suoi fan.

Molto sriservati, sul loro rapporto dell’attrice e del compagno non ci sono molte notizie. Le foto insieme sono davvero rare. I paparazzi sono comunque riusciti ad immortalarli, e questa volta è fatta. Grazie al giornalista Giuseppe Candela di Dagospia e Il Fatto Quotidiano la notizia è stata condivisa in un tweet che parla proprio di un matrimonio segreto!

Data la riservatezza dei due, non stupirebbe affatto questa soluzione!