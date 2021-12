L’incredibile decisione di William e Kate: “Spese tagliate al minimo”

By

La decisione di William e Kate di ridurre le spese al minimo sta facendo molto discutere nel Regno Unito. Vediamo cosa ha spinto i Duchi di Cambridge a prendere una decisione così drastica

Come abbiamo già visto nei giorni precedenti, il prossimo Natale sarà molto caotico per William e Kate. I Duchi di Cambridge, infatti, saranno costretti a festeggiare la ricorrenza natalizia addirittura tre volte. Un vero e proprio record per loro, che sono pronti a vivere un periodo di forte stress a causa dei numerosi impegni che li attendono nelle prossime settimane.

Kate e William, infatti, passeranno il Natale ad Anmer Hall, la tenuta di campagna dove hanno vissuto in passato prima di tornare a Londra. Poi saranno impegnati presso la tenuta di Sandringham, dove i troveranno la Regina Elisabetta, il Principe Carlo, Camilla e altri membri della Royal Family, come Edoardo, Conte di Wessex. Infine i Duchi di Cambridge passeranno del tempo insieme alla famiglia di Kate, a Bucklebury, nel Berkshire.

Ma questa non è l’unica notizia che riguarda William e Kate. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, la coppia avrebbe deciso di dare un drastico taglio alle spese, proprio in vista del periodo natalizio. Una decisione che sta facendo discutere molto in Inghilterra. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda e scopriamo perché i genitori di George, Charlotte e Louis hanno preso questa curiosa decisione.

William e Kate, sarà un Natale al risparmio

Se da un lato i piccoli George, Charlotte e Louis saranno sicuramente felici di festeggiare il Natale per tre volte, dall’altro dovranno fare i conti con un netto taglio delle spese imposto dai loro genitori. I Cambridge vivranno un Natale che vedrà alternarsi momenti formali ad attimi di relax in famiglia, ma sicuramente non ci saranno spese pazze quest’anno. Lo hanno stabilito i Duchi di Cambridge.

Tre feste, dunque, ma senza vizi e sprechi. L’indiscrezione arriva direttamente da Duncan Larcombe, esperto di vicende che riguardano la Royal Family. Larcombe ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale britannico OK Magazine. Secondo l’esperto, quest’anno i tre principini riceveranno regali poco costosi. “Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno preso questa decisione perché vogliono che i loro figli si sentano normali”.

Proprio Kate ha ricevuto un’educazione simile nel corso della sua infanzia e adesso vuole passare questo messaggio ai suoi figli. Si tratta anche di un messaggio implicito alla popolazione del Regno Unito, che sta vivendo un profondo momento di crisi economica a causa della pandemia mondiale. Un bel modo della Royal Family di dare l’esempio e di farsi buona pubblicità.