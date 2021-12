“Sono delle iene”: durissimo scontro al Grande Fratello Vip, volano stracci

L’ultimo acceso scontro del Grande Fratello Vip ha dato il colpo di grazia: punto di rottura in arrivo! La casa più chiacchierata d’Italia sembra sul punto si scoppiare, ed ecco la crisi. I gieffini hanno le idee ben chiare, così tanto che non se le mandano a dire. Parole di veleno tra i concorrenti, qui tutta la verità.

Se credi che questo scontro al Grande Fratello Vip segni la fine dei giochi, ti sbagli di grosso. Il motivo? Il bello deve ancora venire! L’accesissima discussione ha sondato il terreno per la prossima guerra che animerà gli appuntamenti del lunedì e del venerdì sera di Canale 5. Cosa farà il conduttore, Alfonso Signorini per calmare gli animi? Ecco i retroscena dell’inaspettato litigio e le ragioni che hanno innescato la polemica.

Con questo scontro si ha l’ennesima conferma che il Grande Fratello Vip 2021 è l’edizione delle polemiche per eccellenza! Nonostante i nuovi ingressi, fatti entrare proprio per portare un po’ di spensieratezza ed allegria, l’atmosfera continua ad essere pesante.

Nel regno dell’intolleranza della casa più spiata d’Italia, non possono mancare momenti di resa. Con grande sorpresa per il pubblico a casa scoppia la pace tra i due concorrenti, che sia la quiete prima della tempesta? Oppure è davvero pace fatta?

Insomma, le sorprese non tardano ad arrivare. L’ultima ha letteralmente sconvolto tutti, perché nessuno si sarebbe mai immaginato uno scontro del genere!

Scontro al Grande Fratello Vip: volano pesanti accuse!

Mantenere buoni rapporti all’interno della casa non è facile, anzi la tensione è arrivata alle stelle. L’ennesima crisi segna il punto di rottura del rapporto tra i gieffini, nonostante ci siano comunque momenti di sana amicizia. Come il gesto di Aldo nei confronti di Manila ha commosso tutti, questo perché il GF Vip è anche dimostrazione d’affetto! Infatti, momenti del genere dovrebbero essere la normalità, dato che il programma viene visto proprio per distrarsi dalle incombenze quotidiane e dallo stress generato dalla pandemia. L’anno scorso i gieffini hanno tenuto compagnia per molto più tempo, segnando il primato dell’edizione più longeva! Quest’anno se le cose continuano così, sembra difficile presagire lo stesso. Specialmente il loro litigio è inaspettato, sono così amiche!

Si tratta delle ex vallette dello storico programma Non è la Rai, Miriana Trevisan e Maria Monsè! Incredibile rivelazione, le due sono amiche di vecchia data, sarà per l’alto livello di confidenza la motivazione del loro scontro, oppure c’è dell’altro?

In realtà, seppur Maria sia entrata poco all’interno della casa, ha già dimostrato di essere una che non le manda a dire. Anzi, ha già messo in evidenza qual è la sua posizione rispetto il comportamento di alcuni soggetti della trasmissione, forse quelli che al momento sono i più presi di mira da parte dei compagni.

Nel suo scontro con Miriana afferma che Lulù e Sophie sono due persone non del tutto veritiere. O meglio, continua affermando che sono proprio false nei confronti di Miriana che tanto considerano loro amica. Infatti, la stessa Maria ha ritenuto inaccettabile che una volta scoperta l’uscita della Trevisan queste non abbiano fatto nulla, neanche dispiacersi.

Ecco che Miriana entra a gamba tesa, perché alle prime accuse cerca di spiegare che non è vero né che sono false e che parlano alle sue spalle dicendo che è interessata sentimentalmente a Biagio, un nuovo ingresso, né tanto meno che non si dispiacerebbero per una sua possibile uscita.

Il motivo risiede nel fatto che Miriana oltre a non vedere con malizia il comportamento delle compagne, sostiene che invece hanno sempre detto le cose per come stanno, anche che credono che le piaccia il nuovo gieffino!

Inoltre, ritiene che sia normale il fatto che ognuno ha i suoi tempi per reagire all’uscita di un compagno. Cosa avrà spinto Maria a fare delle accuse così pensati? Senso di amicizia o gelosia?

Insomma, Miriana non crede alle sue orecchie, non tollera questo discorso e inveisce contro l’ex compagna di Non è la Rai. Come finirà la discussione? Restiamo aggiornati!