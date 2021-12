Il Paradiso delle Signore anticipazioni: un incendio cancella tutto?

Prosegue Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che ci saranno tante sorprese

Va avanti all’insegna del grande successo la striscia quotidiana de “Il Paradiso delle Signore”, la fiction Rai diventata poi una vera e propria “soap opera” che va in onda ogni giorno dalle 15.55. Una formula indovinata e vincente, che appassiona il pubblico italiano con intrecci e continue sorprese.

L’appuntamento è dal lunedì al venerdì, quindi bisogna prepararsi per nuovi colpi di scena nella “soap” ambientata negli anni ’60, attorno a un grande magazzino di abbigliamento in stile “Rinascente”. Al centro dell’attenzione, come sempre, ci sono le vicende di Agnese: sarà ancora sotto pressione per la situazione che si è venuta a creare dopo che i figli hanno scoperto la sua relazione clandestina con Armando.

Leggi anche – Il paradiso delle signore, grave lutto per l’attrice: struggente addio

Il Paradiso delle Signore, Agnese fa preoccupare il suo datore di lavoro

Ma Agnese non smette di combinare guai, visto che metterà in pericolo l’intero magazzino di Vittorio Conti. Ecco perché la donna è in difficoltà: provata da questa situazione, ha creato scompiglio nella sua famiglia. Ma cosa è accaduto di preciso: i figli di Agnese hanno scoperto che lei ha una relazione segreta. Salvatore è arrabbiatissimo con la madre e non le rivolge nemmeno la parola. Anche per questo la donna sarà molto agitata e inquieta, tanto da commettere un pericoloso errore sul posto di lavoro.

Leggi anche – Il Paradiso delle signore: un telegramma cambia le sorti di tutti?

Lascerà il ferro da stiro acceso, rischiando di causare un pericoloso incendio. Chiaramente si tratta di una disattenzione, ma che ha messo in pericolo tutto il lavoro fatto da Vittorio. Ecco perché Conti sarà decisamente arrabbiato e cercherà di capire cosa è accaduto, fino a invitare la donna a prendersi un periodo di pausa dal lavoro.