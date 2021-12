Antonino Spadaccino e la malattia della mamma: toccante appello

Antonino Spadaccino è un nome che non passa inosservato al pubblico a casa. Si tratta di un’ex gloria di Amici di Maria De Filippi, il talent più famoso di Canale 5. Il cantante questa volta sorprende tutti, perché si lascia andare ad una tragica confessione: il racconto della malattia della madre. Ecco la verità sul dramma.

Seppur si tratti di stelle delle passate edizioni come Antonino Spadaccino, queste rimangono nel cuore dei telespettatori. Il format racconta sia il crescere del loro talento all’interno della scuola, ma anche permette di conoscere a 360° i concorrenti. Infatti, ci si affezione presto alle loro storie, le quali a volte commuovono proprio per i contenuti drammatici. E’ il caso del cantante che torna a parlare di sé, nello specifico della persona più importante della sua vita: la mamma. Ecco la malattia che l’ha afflitta, e che rende dolorosi i suoi giorni.

Con Antonino Spadaccino non possiamo dimenticare la bravura di un cantante che con il suo timbro graffiante è riuscito a conquistare sia il premio alla critica che la coppa del vincitore nella quarta edizione del programma, ma non solo. L’interprete è riuscito ad accaparrarsi il cuore degli spettatori, perché oltre ad essere bravissimo, è anche una persona dai grandi sentimenti.

Per far provare forti emozioni bisogna in primis sentirle, e nel suo caso il successo ottenuto dalla pubblicazione di quattro album e due EP è meritato al 100%. Le stelle del programma vanno e vengono, si è sentito parlare di una star che ha trovato l’amore in un personaggio molto amato dal pubblico, che sia la volta buona questa?

Tra amore e ritorni, a volte bisogna lasciar spazio a tematiche più profonde. Non che l’amore non lo sia, anzi nel caso del cantante una dimostrazione d’amore più grande, non esiste. Ecco la verità raccontata da lui stesso.

Antonino Spadaccino racconta tutta la verità del dramma

Amici di Maria De Filippi è senza dubbio un format molto seguito dai telespettatori. In tanti anni, circa venti, ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma l’ultima ha sconvolto tutti. Maria ha perso le staffe e mai nessuno l’aveva vista così, quindi anche la Padrona di casa di Mediaset si arrabbia! La conduttrice è sempre molto vicina ai concorrenti, anche quando questi spiccano il volo e seguono i loro sogni al di fuori del talent. Nel caso di Antonino l’amore e l’affetto sono necessari, e lui sta dimostrando un coraggio da leone.

Il cantante posta le due foto qui sopra riportate nel suo profilo Instagram ufficiale, facendo molto di più che condividere degli scatti. Antonino sta dando un grandissimo messaggio di speranza, ma anche una lezione di vita che tutti dovrebbero apprendere.

Lui stesso posta un video nel quale afferma le sue ragioni, perché di solito è un tipo molto riservato al quale per niente piace mettere in bella mostra i suoi affari personali, figuriamoci se si tratta della persona che ama di più al mondo.

La mamma è una bellissima donna apparentemente in salute, alla quale purtroppo è stata diagnosticata una malattia invisibile. La diagnosi arriva come una doccia gelata: si tratta di una malattia mentale che le farà perdere i ricordi man mano che passa il tempo.

Il figlio sconvolto dalla notizia, decide di reagire. Dice alla mamma che qualsiasi sarà il decorso della malattia, devono creare dei ricordi così forti da essere indimenticabili. Quindi da ora in poi faranno cose pazze, tipo mangiare cibo americano come in foto!

Insomma, il giovane dimostra di avere una grande sensibilità e forza d’animo. Riuscire a prendersi cura di un proprio caro è un gesto profondo, specialmente quando si tratta di chi ti ha messo al mondo.