Sanremo 2022, grandi ritorni all’Ariston: Amadeus sgancia le bombe

Sanremo 2022, grandi ritorni sul palco del Teatro Ariston per la nuova edizione del Festival: Amadeus annuncia tutti i nomi dei big.

La macchina del Festival di Sanremo 2022 è ufficialmente partita. Amadeus, durante il collegamento con Francesco Giorgino nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1, ha annunciato i nomi dei 22 big che saranno in gara dall’1 al 5 febbraio.

In collegamento da Sanremo dove il 15 dicembre, insieme a Pippo Baudo, condurrà una serata speciale dedicata a Sanremo Giovani da cui usciranno i nomi dei giovani talenti che andranno a completare il cast della famosa kermesse musicale, Amadeus ha svelato i 22 nomi dei big che proveranno a portare a casa la vittoria che, nell’edizione 2021, è stata conquistata dai Maneskin.

Sanremo 2022, i nomi dei 22 big: l’annuncio ufficiale di Amadeus

Tanti giovani, ma anche grandi artisti della musica italiana e grandissimi ritorni sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2022. Tornano all’Ariston due mostri sacri della musica italiana come Gianni Morandi e Massimo Ranieri. A Sanremo, inoltre, torna anche Fabrizio Moro. Il cantautore romano che ha annunciato la prossima pubblicazione del nuovo album sui social, torna all’Ariston a distanza di quattro anni dalla vittoria in coppia con Ermal Meta sulle note di “Non mi avete fatto niente”.

Sul palco tornano anche due grandi amiche che saranno rivali per cinque sere come Elisa ed Emma. Entrambe hanno già vinto il Festival ed ora sono pronte a ripetere l’esperienza. Torna dopo la vittoria con il brano “Soldi”, Mahmood in coppia con Blanco. Tornano anche Irama, Achille Lauro dopo essere stato ospite speciale per tutte le serate dell’edizione 2021 del Festival, Le Vibrazioni e la Rappresentante di lista.

Direttamente dalla scuola di Amici, invece, arrivano due beniamini del pubblico più giovane come Sangiovanni e Aka7even. Dopo aver scalato le classifiche, aver conquistato dischi d’oro e di platino, i due giovani artisti sono pronti a calcare l’importante palco del Teatro Ariston. Un cast, quello messo su da Amadeus e la sua squadra, che accontenta i gusti di più generazioni. Ecco il cast completo: