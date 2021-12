Sanremo 2022, Amadeus cambia tutto: mai accaduto prima

Sanremo 2022 si sta preparando per entrare in scena! Il Festival della canzone italiana più amato e famoso di sempre è in fase di allestimenti e organizzazioni varie, ma proprio in questo momento non mancano le sorprese. Ci sono delle novità in atto decise dal conduttore che da qualche anno a questa parte sta rendendo lo spettacolo sempre più avvincente, Amadeus. Ecco tutti i retroscena sull’inedito show!

Senza dubbio il pubblico a casa aspetta con forte trepidazione Sanremo 2022, lo spettacolo per eccellenza della musica più apprezzata al mondo, quella italiana. E’ noto che i cantautori nostrani intonano delle melodie amate a livello internazionale. Testimone di ciò la rivoluzione pop-rock portata avanti dai Maneskin! La giovanissima band romana ha conquistato gli Eurovision, ma non solo. Ha raggiunto traguardi che fino a poco tempo fa erano impensabili, hanno aperto il concerto dei Rolling Stones! Insomma, Amadeus non ha sbagliato con loro, anzi ha fatto colpo, e lo farà pure con l’ultima decisione.

Siete pronti per Sanremo 2022? Il Festival della Canzone italiana è in fase di preparazione, con l’obiettivo di rendere anche l’edizione di quest’anno un vero successo. Tra le varie decisioni, l’ultima intrapresa da Amadeus, cambierà tutto!

Ovviamente, non mancheranno degli sconvolgenti ritorni. Infatti, è in lizza la presenza delle star che hanno conquistato il mondo, notizia che ha dell’incredibile dopo i traguardi raggiunti negli ultimi tempi.

Cercando di preparare uno spettacolo speciale, ecco la notizia che sta spopolando, il motivo? Qualche indiscrezione di troppo è saltata fuori!

Sanremo 2022, la decisione di Amadeus sconvolge

Senza dubbio anche l’edizione Sanremo Giovani 2022 sta destando non poco clamore. E’ il caso dell’artista di Amici sul palco dell’Ariston, insomma una notizia che ha fatto letteralmente impazzire i telespettatori. Il motivo? E’ stavo un volto noto e indimenticabile! Tra le altre cose però, i nomi in questione di cui si parla tanto, stanno saltando fuori come funghi, e proprio questa condizione ha portato il conduttore a rivoluzionare una pratica consolidata da anni, ma che adesso è stata modificata del tutto.

Se i giornali e le riviste di gossip spifferano tutto, cosa c’è di bello nello svelare giorno 15 dicembre la lista dei nomi dei Big in gara? Quello che è accaduto ha fatto in parte imbestialire il conduttore, il quale ha deciso all’ultimo minuto di svelare i cantanti in gara per l’edizione del 2022, facendolo con largo anticipo!

La pratica consolidata voleva che il 15 dicembre in occasione del giorno della finale dell’edizione Giovani, come si è sempre fatto, di svelare i nomi degli artisti, ma qualcuno ha parlato troppo. Non è stato definito chiaramente il colpevole, ma probabilmente il settimanale Chi di Alfonso Signorini, con gli ultimi articoli dedicati a Sanremo ha già detto troppi nomi in gara.

Quindi, cercando di mantenere il monopolio delle news sul Festival della canzone italiana, Amadeus e Rai da giorno 2 dicembre hanno deciso di condividere in qualsiasi modo e su qualunque piattaforma i nomi dei cantanti in gara. Molti di questi sono vecchie glorie ed altri sono artisti emergenti che li si vedrà con tanto piacere.

Si tratta di Elisa, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese, e dulcis in fundo, il mitico Gianni Morandi.

Questi sono soltanto alcuni nomi in gara, e molti di questi sono stati dichiarati proprio dal giornale del conduttore del Grande Fratello Vip. Con l’obiettivo di contenere il danno, che sia bastata questa mossa di Amadeus per riprendere in mano la situazione? Staremo a vedere!