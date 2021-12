Tronista abbandona Uomini e Donne: il motivo è Lei!

Uomini e Donne è stato costretto a fare i conti con l’addio del suo protagonista. Lui ha scelto di lasciare perché pazzo di Lei!

Uomini e Donne durante le scorse puntate ha dovuto fare i conti con l’addio di uno dei protagonisti più amati di questa stagione del Trono Over.

Nonostante fosse entrato a far parte del parterre soltanto da pochi mesi, aveva subito fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo che lo aveva apprezzato per la sua sincerità e schiettezza. La stessa che ha utilizzato nel momento in cui ha scelto di abbandonare il programma, affermando di aver trovato sì l’amore ma al di fuori degli studi Elios di Roma e non avrebbe senso dunque continuare con il suo percorso.

Ovviamente stiamo parlando di Marcello Messina, ex di Ida Platano. Dal momento del suo addio, però, inutile negarlo, il pubblico del piccolo schermo era curioso di scoprire l’identità della donna che è riuscita a fare breccia nel suo cuore e in rete ovviamente non sono mancati gli scatti che saziano questa curiosità sul cavaliere. Ecco chi è la fidanzata di Marcello di Uomini e Donne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tronista di Uomini e Donne smascherato: lui replica e sbotta

Chi è la nuova fidanzata di Marcello Messina di Uomini e Donne

Marcello Messina, nonostante abbia frequentato gli studi Elios per poco tempo, soprattutto se paragonato al percorso di altri veterani che fanno parte del parterre del Trono Over da diversi anni, ha subito colpito i telespettatori per la sua estrema schiettezza e sincerità e per questo motivo non sorprende questa curiosità nel voler scoprire chi è la sua nuova fidanzata, la donna che tra tutte è riuscita a fare breccia nel suo cuore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata 3/12/21, arriva la conferma tutti aspettavano: è Lei!

In rete ovviamente non sono mancate le risposte pronte a saziare questa curiosità del pubblico di Maria De Filippi, riuscendo a scovare non solo il nome della donna fortunata ma anche uno suo scatto. Viviana, la fidanzata di Marcello Messina, è originaria del Salento ma vive a Torino, la stessa città del cavaliere e si sono incontrati, come raccontati da lui stesso, nell’agenzia in cui lavora il cavaliere in quanto lei era in cerca della casa.

Marcello, oltre a proporle diverse soluzioni, le ha anche proposto se stesso e lei ha sembrato ricambiare. Tant’è ora sembrerebbero formare una nuova coppia e i telespettatori non possono che essere più che felici che per il loro beniamino sia giunto finalmente il felice e contenti che tanto aspettava.

Marcello Messina di Uomini e Donne ha trovato l’amore al fianco di Viviana.