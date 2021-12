Preferisci il pandoro o il panettone? La risposta al test rivela chi sei veramente

E’ iniziato dicembre e si possono già notare le lucine di Natale e le persone che si affrettano a comprare i regali.

La sfida più accesa di Natale è quella tra il panettone e il pandoro. Gli amanti del primo evidenziano i pregi di questo e non vogliono sentire ragioni, e viceversa.

La verità è che la cucina italiana è troppo buona e così anche questi due tipi di dolci.

Il test del panettone e pandoro rivela qualcosa ancora nascosta della tua personalità. Una scelta che sembra facile, ma che nasconde tante verità.

Vediamo come fare

Test: dimmi se preferisci il pandoro o il panettone e ti dirò chi sei veramente

Il test di oggi è molto facile: ti trovi davanti ad un pandoro e un panettone, quale mangi?

La risposta rivela qualcosa di nascosto della tua personalità.

Iniziamo il divertimento!

1) Pandoro

Se sei un’amante del pandoro, allora significa che sei una persona che vuole continuare a rimanere piccola.

Per le feste, addobbi tutta la casa, ti prepari in anticipo e cerchi di condividere il tuo entusiasmo con i tuoi familiari e amici.

Tu sei un eterno Peter Pan e un morso di pandoro ti riporta ai momenti spensierati della tua infanzia, quando tutto era bello e soprattutto più dolce. Lo zucchero a velo che ti rimane sul viso dopo il primo boccone, ti rende felice e ti fa sentire amato.

Sei un vero sognatore, ma sei anche in grado di riflettere con lungimiranza. Tu sai come far star bene gli altri.

Ami sorridere alla vite e ai nuovi incontri e il tuo fare propositivo ammalia chi ti circonda.

2) Panettone

Il panettone è il dolce che più ami. Tu sei una persona tendenzialmente tranquilla e anche molto razionale.

Nelle vita ami prendere tutto con calma, studiando ogni minimo minimo dettaglio di ogni situazione prima di decidere come muoverti.

I tuoi amici corrono a chiedere consigli proprio a te che se una persona affidabile di cui tutti si fidano.

Proprio come il tuo panettone, ti piace talvolta cambiare la ricetta tradizionale, finendo per sorprendere gli altri rivelando col tempo aspetti di te a volte inimmaginabili.

3) Amante di entrambi

Se proprio non sai scegliere tra pandoro e panettone, abbiamo comunque una risposta anche per te.

Sei sicuramente una persona dalle mille sfaccettature che sa come bilanciare il suo mondo fiabesco con quello più adulto.

Hai mille risorse e sai come risolvere ogni difficoltà o problema in modo veloce e pratico.

Sei un mix di calma e vitalità che fa di te una persona che è difficile non notare e che sa adattarsi ad ogni situazione senza troppo problemi