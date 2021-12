Test: dimmi che dieta segui e ti dirò ciò che non conosci di te stessa

Quale dieta segui? La risposta al test rivela ciò che non conosci di te stessa

Si avvicina Capodanno e iniziamo a fare le somme di questo anno appena passato. Rivediamo i nostri dolci propositi che come ogni Gennaio speriamo di portare a termine, ma non è sempre detto.

C’è chi, per esempio, aveva nelle sue ambizioni per il 2021 di perdere qualche chiletto con una dieta più o meno corretta, palestra, etc.

Tutto per sentirsi meglio con noi stesse e per sfoggiare i nuovi vestiti presi di una taglia più piccola apposta per rimanere motivate.

Di diete ne esistono di mille tipi, da quelle più moderate a quelle che escludono totalmente grassi e carboidrati finendo per bere beveroni detox e senza fare nemmeno uno sgarro.

Ovviamente, questo dipende dalla scelta della persona, da quale è il suo obbiettivo e quanto tempo ha per raggiungerlo.

Proprio per questo, oggi ti proponiamo il test della dieta. Con una semplice scelta puoi scoprire i lati del tuo carattere ancora nascosti in profondità.

Vediamo insieme come fare

Test: dimmi quale dieta segui e ti dirò cosa nasconde la tua personalità

Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo cercato di perdere qualche chilo o mantenere la nostra forma . Per fare questo test della dieta devi risponde ad un semplice domanda: sei una persona da dieta drastica o una più lenta dove puoi mangiare un po’ di tutto?

La risposta rivelerà quale lato nascosto del tuo carattere non hai ancora conosciuto.

Iniziamo il divertimento!

1) Dieta drastica, ma veloce

Tu odi fare la dieta e seguire un regime alimentare stretto, ma quando decidi di tenerti sotto controllo preferisci toglierti il cerotto subito, ricercando diete drastiche ma in grado di funzionare in modo veloce.

Dieta a base di soli liquidi, solo proteine o solo frutta ogni giorno sono praticamente il tuo mantra quando cerchi di dimagrire.

Già da questo si capisce che sei una persona che vuole tutto e subito e che quando si pone un obbiettivo è capace di dimenticare ciò che la circonda, focalizzando solo la sua meta senza distrazioni.

Da una parte, questo tuo modo di essere è veramente invidiabile, ma dall’altra rischia di farti perdere il senso di collaborazioni, portandoti anche a delle rinunce veramente grandi facendo risultare la tua quotidianità veramente pesante.

Nel mentre che dimagrisci e ti alleggerisci, ti trovi una zavorra sulle spalle che rende il lavoro ancora più difficile.

Sei fin troppo drastica e rischi di perdere troppi chili togliendoti anche il sorriso. Sei certa che tutto questo ne valga la pena?

2) Dieta più lenta, ma facile da gestire

Tu nella vita preferisci fare le cose fatte bene, ma con calma.

Anche se non vedi l’ora di vederti in gran forma, non se disposta a mettere a repentaglio la tua salute e la tua vita sociale, per limitarti mangiando insalata a casa per non cadere in tentazione.

Prediligi una dieta lenta, ma in grado di adattarsi al tuo stile di vita.

Tutto ciò dimostra che sei una persona che sa il fatto suo e che sa dare la giusta priorità alle cose, senza farsi mai prendere dalla foga del momento.

Hai una mente molto razionale e sai goderti la vita in ogni suo aspetto, analizzando ogni difficoltà con molta tranquillità per poi agire senza avere troppi problemi.

Delle volte sembri senza entusiasmo per questo tuo modo razionale di vivere il momento, ma tu sai che alla lunga questo tuo modo di vivere ti ripagherà.

Sai come stare bene con te stessa e allo stesso tempo, raggiungere gli obbiettivi prefissati