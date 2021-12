“Sono terrorizzato”: la strana paura del divo di Hollywood

Fobie da ricchi: ecco le ossessioni più strane dei vip e degli attori di Hollywood. Alcune sono davvero da non credere. Manie assurde

Ai nostri occhi sembrano eroi invincibili e capaci di qualsiasi cosa. Attori importanti, che abbiamo legato spesso e volentieri a personaggi senza macchia e senza paura. Insomma, ci sembrano uomini perfetti, senza macchie e senza difetti. Ecco perché risulta davvero difficile pensare che in realtà, anche un vero divo di Hollywood, che ha conquistato premi e riconoscimenti, in realtà sia una persona assolutamente normale e fragile come tutte le altre.

Invece, oltre ad avere i difetti di tutte le persone normali (ma davvero pensate che non lo sono?) i divi di Hollywood, i vip e gli altri personaggi estremamente famosi hanno spesso non solo dei comportamenti assolutamente uguali a quelli delle altre persone, ma tante volte si portano dietro delle fobie assurde, per non dire incomprensibili. Roba che se capitasse a una persona qualunque la farebbe diventare una specie di zimbello. Se invece la “mania” diventa del personaggio famoso, allora ecco che scatta la curiosità.

La paura folle del grande divo di Hollywood

Una di queste assurde fobie appartiene all’attore premio Oscar Matthew McConaughey. La sua bravura è indubbia, non a caso ha vinto il prestigioso premio. Diventato famsoo prima con una serie tv d’autore, True Detective, e poi con dei film di fantascienza di grande successo. Si tratta di un attore versatile, che ha interpretato tanti ruoli, tutti al meglio. E pensare che il bravissimo Matthew ha una fobia davvero assurda.

E’ terrorizzato, infatti, dalle porte girevoli e dai tunnel. Per quanto riguarda le prime le evita accuratamente (ad esempio negli alberghi, e ne frequenta tanti) perché è spaventato dall’idea di non poter tornare indietro. Invece dei tunnel lo spaventa tantissimo quando non si vede più la luce dell’ingresso. Insomma, fobie del “non poter tornare indietro”, che inchiodano il popolarissimo attore e lo terrorizzano a dismisura.