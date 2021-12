L’ultimo spettacolo anticipazioni: emozioni e crisi con Francesco Arca

Nuovo progetto per Francesco Arca. L’attore senese è entrato nel mondo dello scrittore De Giovanni con la fiction L’ultimo spettacolo

Lo scrittore Maurizio De Giovanni sta vedendo prendere vita a molte delle sue opere letterarie. Più di una sua serie di romanzi sono diventati delle fiction tv di grandissimo successo, tra queste Il Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone, oppure Mina Settembre. Ma non finisce qui, perché ne è in arrivo un’altra che si preannuncia davvero interessante.

Si tratta di “L’ultimo Spettacolo”, le cui riprese sono già iniziate (rigorosamente a Napoli). Il protagonista di questa nuova serie tv è Francesco Arca, che si gioca la grande occasione di andare in scena in una fiction di sicuro successo, che potrebbe dargli una grande possibilità. Non si conosce molto della nuova fiction, se non che le riprese sono iniziate.

Francesco Arca ne “L’ultimo spettacolo”: tutte le anticipazioni

E’ prodotta da Palomar (la stessa del commissario Montalbano) ed è diretta da Monica Vullo. La trama narra della crisi tra Alessandro Scudieri (Francesco Arca) e la moglie Paola (Laura Adriani). L’uomo lavorerà di notte per cercare di salvare la famiglia, e proprio in questo contesto nascono le vicende della fiction.

Il protagonista ha postato alcuni scatti sui social con altri attori: oltre Laura Adriana (che abbiamo visto anche in “Cuori”) c’è anche Antonio Milo, già apprezzato nel “Commissario Ricciardi”. Ad oggi c’è ancora riserbo su dove la fiction andrà in onda: tutto lascia pensare che questa sbarcherà su Rai1. Intanto Francesco Arca si prepara a sbarcare su Mediaset assieme a Fosca Innocenti in un’altra fiction in arrivo su Canale 5.