Uomini e Donne puntata 3/12/21, arriva la conferma tutti aspettavano: è Lei!

A Uomini e Donne è arrivata la conferma che tutti attendevano da tempo ormai. Non c’è più nessun dubbio: è lei!

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con l’ultima puntata della settimana che si apre con Gemma Galgani, ancora in collegamento a causa della positività a covid. La dama, seppur a distanza, ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere.

Quest’ultimo è venuto in trasmissione appositamente per lei e si dice molto interessato alla sua conoscenza perché la ritiene una dama bella sia fuori che dentro. Gemma è positivamente colpita da lui ed accetta il suo numero. Fin quando sarà in quarantena, i due si conosceranno attraverso le chiamate e videochiamate.

I due ballano a distanza e dopo questo momento alquanto bizzarro, si passa a Diego. Per lui c’è una donna pronta a conoscerlo, ma lui si dice non interessato perché la sua testa e cuore sono rivolti unicamente verso Ida Platano, lei però non vuole saperne di lui e gli ripete che per lei la conoscenza è finita e non c’è alcuna possibilità di poterla riprendere.

Giulia De Lellis conferma tutto a Uomini e Donne: è lei

La puntata non termina di certo qui e Maria annuncia l’ingresso di un’ospite speciale. Stiamo parlando di Giulia De Lellis che, in occasione della presentazione del nuovo libro di Raffaella Mennoia, è venuta per capire se possa essere lei o meno la protagonista del manoscritto.

Secondo la bella esperta di tendenze potrebbe essere, in quanto ci sono molte somiglianze tra la sua storia e quella della protagonista, ma l’autrice del Trono Over non conferma e non smentisce. Giulia, intanto, resta per tutta la puntata e Maria chiama al centro dello studio Andrea Nicole.

Andrea ha organizzato un’esterna con Alessandro, portandolo a pettinare. Ironia della sorte, lo stesso posto scelto da lei è stato scelto anche da Ciprian per la loro uscita. “Nemmeno nei migliori film” ha commentato Gianni Sperti, facendo caso alla strana coincidenza che ha unito i due.

Ciprian è piuttosto infastidito da questa coincidenza, ma è stato il caso e Maria lo sprona perché per la prima volta, secondo lei, ha detto quello che realmente pensa. Lui le da ragione e rivela che prima era convinto di essere la scelta di Andrea Nicole ma dopo aver visto questa esterna con Alessandro non è poi così convinto che possa essere lui il fortunato ed aver conquistato il cuore della tronista.