GF Vip daytime 3/12/21, scoppia il caos nella Casa: tra le due è guerra

Al GF Vip è scoppiato il caos poco prima della diretta di questa sera. Tra le due concorrenti ormai è diventata guerra.

Il daytime del GF Vip è pronto a tenere compagnia il pubblico del piccolo schermo con un appuntamento nuovo di zecca che sarà diviso in due parti. In quanto la prima è incentrata sulle dinamiche che hanno visto i protagonisti durante il corso di questioni giorni, mentre la seconda è un collegamento speciale con Alfonso Signorini, che si trova già negli studi di Roma, per svelare in anteprima ai telespettatori che cosa vedranno durante il corso della puntata di questa.

Il daytime parte subito mostrando le incomprensioni avute questa settimana da Soleil Sorge ed Alex Belli. Lei ha accusato l’ex stella di Centovetrine di voler essere costantemente al centro dell’attenzione e quando la produzione ha affidato loro il compito di raccontare questi giorni della casa, lui non avrebbe dato il tempo agli altri di parlare trasformando il tutto in un monologo.

Miriana Trevisan è dalla parte di Alex, convinta che Soleil abbia reagito in questo modo soltanto perché lui le avrebbe tolto la scena, ma la Sorge ha confidato a Manila Nazzaro che inizia a vedere degli atteggiamenti che non le convincono.

Sophie Codegoni e Maria Monsé ai ferri corti al GF Vip

Manila ha notato anche che l’ex stella di Centovetrine è molto più attivo con tutti gli altri concorrenti, convinta che abbia notato anche lui di provare qualcosa per Soleil Sorge. Spazio anche a Maria Monsé e Patrizia Pellegrino.

La prima ha chiesto di non voler dormire più con Patrizia, ma Sophie gli fa notare che non è possibile in quanto siccome lei va a dormire molto presto e loro molto più tardi, ci sarebbero abitudini che non vanno a combaciarsi ma a stroncarsi.

Tra le due è scontro. Per Sophie tra loro non c’è feeling e pensa che lei vada per la casa a mettere zizzania, mentre la Monsé accusa la Codegoni di essere contro le donne.

Alfonso Signorini irrompe nel montaggio. Il conduttore è pronto a rivelare le anticipazioni del Grande Fratello Vip.

Questa sera si parlerà del rapporto nato tra Sophie e Gianmaria. Tra loro c’è stato più di un bacio, ma lei sembrerebbe essersene pentita. Spazio ovviamente anche ad Alex Belli e Soleil Sorge, visto che lui ha confidato di essersi innamorato di lei, che dovranno fare i conti con la reazione di Delia Duran di fronte a tutto questo.