By

L’ingresso del gieffino ha fin dall’inizio letteralmente fatto impazzire tutti, anche i concorrenti della casa più chiacchierata d’Italia! Essere un vippone apprezzato da molto è un’arma a doppio taglio, infatti in questo caso sono saltati fuori dei commenti che lo riguardano e che stanno già mettendo le cose in chiaro. Ecco i retroscena di una verità sconvolgente.

Secondo il pubblico e altri vip il gieffino è una piacevole scoperta. All’interno del reality più controverso, il Grande Fratello Vip ne succedono di tutti i colori. Quello che è certo è che ogni giorno il litigio è dietro l’angolo, proprio perché non fanno altro tutto il giorno. Sia vecchi che nuovi incendiano la casa con delle discussioni di qualsiasi tipologia. Come calmerà gli animi stasera il conduttore, Alfonso Signorini? Soprattutto, dopo l’affermazione totalmente inaspettata della vippona!

Secondo il pubblico e la vippona il gieffino in questione è una stella al 100%! Durante le puntate è normale per i concorrenti e i telespettatori avere un beniamino della casa come preferito. Nel suo caso l’apprezzamento è molto elevato!

All’interno del reality come già si sa, non mancano screzi. Ma non solo, sono saltate fuori delle affermazioni da bollino rosso! La confessione piccante ha spiazzato tutti, compreso i diretti interessati. Insomma, ne vedremo delle belle questa sera.

Infatti, tra le dichiarazioni l’ultima nonostante arrivi a scoppio ritardato, getta nuovamente luce sulla vippona, ma anche su di lui! Ecco l’inconfessabile verità rivelata ai fans e agli haters.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sono delle iene” durissimo scontro al Grande Fratello Vip, volano stracci

Il gieffino più amato è lui, ecco le parole della vip!

Finalmente sembra che ci sia più spazio per il gossip d’amore, anziché quello che riguarda litigi e polemiche! I telespettatori non ne possono più di vedere litigare i gieffini, infatti due di loro si lasciano andare ad una notte di fuoco, situazione che ha letteralmente sconvolto sia i compagni increduli, che il pubblico a casa. Tra addii e ritorni, ecco che la vippona dice la sua su un concorrente che è amato da tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 2021, cambia tutto? Clamorosa indiscrezione

Si tratta della gatta nera più famosa di Italia Uno, Ainett Stephens! La vippona è purtroppo stata fatta fuori dal televoto già da tempo, ma senza dubbio è stata una delle concorrenti più agguerrite. Fin dal suo ingresso ha dimostrato di avere forza e spirito di volontà, oltre che una storia toccante dovuta al tragico passato.

La perdita della madre e della sorella l’hanno ferita, ma lei si è rimessa in piedi. In occasione di un’intervista con il settimanale Chi, la giovane showgirl venezuelana decide di confessare la sua simpatia nei confronti di un gieffino.

Il concorrente più amato è Aldo Montano! Il campione di scherma è stato una piacevole sorpresa per tutti. Oltre ad essere un bellissimo uomo, ha dimostrato in più occasioni di avere un vero spirito sportivo e di portare avanti dei grandi ideali. Primi tra tutti il rispetto e l’amicizia, aspetti che non sono passati inosservati sia ai fan che alla concorrente.

Ainett sconvolge tutti perché niente ha fatto pensare che potesse avere un interesse nei confronti del campione. Infatti, lei stessa afferma:

“Se fosse stato single ci avrei fatto un pensierino. Non c’è nulla di male ad ammetterlo”

Insomma, una dichiarazione sincera ma che lascia senza dubbio il segno! Chi l’avrebbe mai detto che Ainett fosse interessata ad Aldo? Lui è il concorrente più amato, testimone del fatto che è sempre immune alle nomination. Che dire? L’affermazione non passa inosservata, infatti si aspetta la risposta in diretta, restiamo aggiornati!