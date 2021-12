Tutto quello che c’è da sapere su Silvana Curcio, fidanzata del latin lover Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Partecipò alla undicesima edizione del reality show e si è fatto subito conoscere come un protagonista e bastian contrario.

Inoltre, Biagio è noto per essere un vero e proprio latin lover. Quando partecipò al format, il gieffino era fidanzato, ma mollò la sua ragazza per flirtare senza problemi con Guendalina Tavassi, anche lei concorrente della medesima edizione.

Tra le sue conquiste troviamo anche Francesca Cipriani, Emanuela Tittocchia, Flavia Vento.

Insomma, D’Anelli sa di piacere e come conquistare e diciamo che cade facilmente in tentazione.

Adesso, però, sembra veramente innamorato: ha conosciuto Silvana Curcio e da quel momento non ha più notato altre ragazze.

Vediamo chi è la fidanzata di Biagio D’Anelli e come è nato il loro amore

Silvana Curcio, fidanzata del latin lover Biagio D’Anelli: tutto quello che c’è da sapere

Silvana Curcio è la fidanzata di Biagio D’Anelli dal 2019. La ragazza è residente a Stoccarda, ma è nata in Italia anche se non si sa né quando né di dove sia originaria.

Silvana lavora come indossatrice e manager di un’azienda di calzature.

E’ una bellissima ragazza, tanto che ha partecipato nel 2004 al concorso di Miss Italia nel mondo e ha vinto Miss Germania.

Da quel momento, ha deciso di trasferirsi a Stoccarda dove si sta dedicando al suo lavoro.

Silvana non ama stare davanti ai riflettori e lo ha detto anche a Biagio quando si son conosciuti nel 2019.

Nonostante ciò, il gieffino è rimasto folgorato dalla ragazza sin dal primo momento.

D’Anelli in una intervista per Pomeriggio Cinque confessò di essere perdutamente innamorato della Curcio: “Sono andato io personalmente a Stoccarda, è la prima volta che vado io da una donna. Sono felicissimo, sono innamorato, lo dico pubblicamente“.

Per volere della sua fidanzata, Biagio non parla molto di lei, perché vuole tutelare la sua privacy. Sa che Silvana non vuole stare al centro del gossip e quindi accetta il suo volere.

Biagio si è innamorato di lei anche per questo: non voleva al suo fianco qualcuno che lo usasse solo per entrare nel mondo dello spettacolo e l’ha trovata!

La Curcio ama sfoggiare i suoi look sul suo profilo Instagram, fare tanto sport e mangiare sano.

Nei suoi momenti di nostalgia, ricorda suo padre venuto a mancare quando lei era piccola e pubblica sui social vecchi scatti del lei da bambina insieme al papà.

Biagio D’Anelli si trova adesso nella Casa del Grande Fratello Vip e le tentazioni sono tante. Il concorrente si dice innamorato perso di Silvana Curcio, ma sappiamo che nel reality show non ci sono molte certezze anche perché alcune gieffine gli stanno già ronzando intorno. Staremo a vedere come andrà a finire