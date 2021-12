Ficarra e Picone, il grande ritorno con Incastrati: tutto sulla serie tv

Ficarra e Picone: la data di uscita della fiction tv “Incastrati”. In streaming da gennaio la serie tra commedia e crime dei comici siciliani

Comici bravissimi e adorati dal pubblico, Ficarra e Ficone divertono sia in tv che al cinema. Il duo dei noti comici siciliani si è fatto conoscere attraverso il teatro, la televisione e il grande schermo. Dal cabaret fino alla conduzione di “Striscia la Notizia”, passando per alcuni film di grande successo. E ora i due attori sono pronti al ritorno, questa volta con un esperimento nuovo: una serie tv in onda sulla piattaforma Netflix.

La fiction si chiama “Incastrati” e sarà disponibile sul servizio on demand (si può vedere quando si vuole) a partire dal 1 gennaio 2022. Una simpatica occasione per iniziare l’anno all’insegna del divertimento, magari un’idea per trascorrere il primo dell’anno in relax. La storia è intrecciata tra risvolti “crime” e ovviamente la comicità dei due protagonisti. Ambientata nella splendida Sicilia, “Incastrati” racconta una serie di situazioni surreali suddivise in sei episodi, che saranno disponibili da subito.

Ficarra e Picone, arriva la loro serie tv su Netflix

Commedia degli equivoci, risvolti comici e crime per un prodotto che si preannuncia molto interessante e si spera riuscito. La trama racconta di un omicidio e di due amici sventurati che capitano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel tentativo di togliersi dai guai e scappare dalla scena del crimine, i due si mettono nei guai seri e dovranno avere a che fare persino con la mafia.

Ricco il cast, con Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino) che sono, naturalmente, i protagonisti. Poi ci sono Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione), Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”).