Carmen Russo lascia il GF Vip? Enzo Paolo Turchi svela la verità

Enzo Paolo Turchi confessa tutta la verità sulla clamorosa novità che riguarda sua moglie Carmen Russo e l’addio di lei al Grande Fratello Vip

Carmen Russo è sicuramente una delle protagoniste più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Del resto, la soubrette è da anni sulla cresta dell’onda, e in tanti anni è riuscita a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico italiano. Inizialmente Carmen colpiva per la sua bellezza e le forme che non lasciano indifferente. Nel tempo, invece, è venuto fuori anche il suo ricchissimo lato umano. Oggi la Russo appare come un’affascinante signora che risulta indubbiamente ancora attraente, ma soprattutto una donna matura e dolcissima, che parla spesso a cuore aperto della sua maternità arrivata “in extremis”, per così dire.

Ecco perché il pubblico del GF Vip vorrebbe vederla a lungo all’interno della casa, e anche lei ha dribblato fino ad ora nominations ed eliminazioni. Eppure, ora si parla di un suo addio clamoroso alla casa, con relativo sconcerto del pubblico. Ne ha parlato il marito, Enzo Paolo Turchi, che ha fatto capire chiaramente che Carmen Russo potrebbe lasciare la casa il 13 dicembre.

Carmen Russo e l’addio al Grande Fratello: la colpa è del… Natale

Il motivo riguarda le festività, che lei vorrebbe trascorrere con lui e la figlia, la piccola Maria. “Io non la sento ovviamente. Dalla prima puntata che l’ho salutata non ho avuto alcun rapporto con lei. E ovviamente mia moglie non sa nulla di cosa accade fuori. Si preoccupa quotidianamente di lei e di me, vorrebbe almeno sapere che è tutto ok e io vorrei parlarle. Ma non è possibile. So che ci teneva a fare questo programma, per questo se se la sente deve proseguire”, ha spiegato.

Per quanto ci riguarda faremo insieme i prossimi Natali. Praticamente Enzo Paolo Turchi fa capire che basterebbe un contatto con la moglie per convincerla a rimanere ancora, anche perché lei è favorita per la vittoria finale. Diversamente, se non ci fosse questa possibilità, è probabile che la Russo pretenda di uscire (e ovviamente può farlo) per passare le feste assieme alla sua adorata famiglia.