Clarissa Selassiè, amaro sfogo dopo l’addio al Grande Fratello Vip

Clarissa Selassiè si lascia andare ad un amaro sfogo dopo l’eliminazione dal Grande Fratello vip 2021 e punge due ex coinquilini.

Clarissa Selassiè è stata eliminata al primo televoto affrontato da sola. Dopo essere stata separata dalle sorelle Jessica e Lulù con cui formava, inizialmente, un unico concorrente, Clarissa ha perso la sfida con la sorella Lulù, Carmen Russo e Manila Nazzaro. Tornata alla vita reale, la più piccola delle sorelle Selassiè è tornata sui social ringraziando tutte le persone che l’hanno sostenuta durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Clarissa, tornata alla realtà dopo quasi tre mesi di reclusione, dopo aver visionato alcune cilp del reality che riguardano lei, ma anche le sorelle, si è lasciata andare ad un lungo sfogo puntando il dito contro Katia Ricciarelli e ammettendo di essere stata delusa da Giucas Casella.

Clarissa Selassiè si sfoga su Instagram: le parole contro Katia Ricciarelli e Giucas Casella dopo il Grande Fratello Vip 2021

Felice ed orgogliosa del percorso fatto nella casa del Grande Fratello Vip 2021, nel suo primo post pubblicato su Instagram dopo il Grande Fratello vip 2021, Clarissa scrive un bilancio di quella che è stata la sua esperienza nella casa più famosa d’Italia.

“Devo ancora capire quello che è successo e quanto questa esperienza mi abbia fatto crescere e resa migliore. Oggi sono frastornata e rivivo attraverso i social ogni cosa sulla mia pelle. E’stato tutto pazzesco… nel bene e nel male.

Le mie sorelle ed io non abbiamo mai vissuto un’esperienza cosi di gruppo e per certi aspetti la cosa mi piaciuta molto. So di aver trovato dentro la casa attualmente almeno due amiche vere in Sophie e Miriana e dalle persone più grandi ho imparato ad ascoltare e a pensare prima di parlare”, ha scritto Clarissa.

Clarissa, poi, parla di Katia Ricciarelli e Giucas Casella: “Sconvolta dal tradimento di Giucas… si quello mi ha fatto davvero male ma sono ancora più sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere. Massimo rispetto per la sua carriera e la sua età ma la maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal Curriculum, e se mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti”.