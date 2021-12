“Ho dormito in stazione”: inedita confessione al Grande Fratello Vip

Il concorrente del Grande Fratello, a pochi giorni dal suo ingresso, racconta ai vip il trasferimento al nord che ha stravolto la sua vita

E’ da poco entrato nella casa del Grande Fratello Vip ma subito è riuscito a catalizzare l’attenzione su di sé. Con i suoi racconti il nuovo inquilino si è messo in evidenza per una vita sicuramente avventurosa, e tutto sommato sta conquistando la simpatia dei suoi coinquilini. Nonostante sia entrato in casa da poche ore, l’opinionista ha già raccontato vari episodi che lo riguardano.

Ad esempio è accaduto in giardino, quando un po’ infreddolito il nuovo concorrente ha raccontato ad Aldo, Soleil e Alex un episodio che riguarda l’inizio della sua carriera. Il concorrente ha raccontato di quando si è trasferito a Milano molti anni fa: aveva 19 anni ed era in cerca di lavoro per dare una svolta alla sua vita.

Leggi anche – E’ stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello: dopo anni, ecco com’è e cosa fa oggi

Grande Fratello, il racconto in giardino spiazza gli inquilini: che storia!

“Ho dormito in stazione perché non sapevo dove andare”, ha raccontato. Parliamo del nuovo arrivato Biagio ha anche spiegato che non aveva soldi e per questo aveva l’urgenza di trovare rapidamente un lavoro per non finire definitivamente in mezzo a una strada. Per questo motivo per molto tempo il ragazzo non si è potuto permettere una casa dignitosa.

Leggi anche – Clamoroso ritorno al Grande Fratello Vip? L’appello dall’amatissima ex gieffina

Alla fine è stato costretto ad arrangiarsi in qualche modo, finendo col nascondere alla sua famiglia le sue reali condizioni. Tuttavia, ha spiegato di essersela sempre riuscita a cavare in qualche modo, anche grazie al suo modo di fare spigliato e al carattere sveglio e vivace. Inutile dire che i suoi nuovi compagni di viaggio hanno apprezzato.