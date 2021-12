Era Mimmo dei Cesaroni: ecco com’è e cosa fa oggi il bambino che fece innamorare tutti. Il cambiamento dell’attore nel corso degli anni

“I Cesaroni” è stata una delle fiction italiane più apprezzate e seguite. Ascolti da record, facendo la fortuna di Canale 5. Tantissimi i personaggi che sono rimasti impressi nella memoria del pubblico: su tutti il piccolo Mimmo, che era il figlio di Claudio Amendola, uno dei grandi protagonisti della serie. Un bimbo che all’epoca spopolava, e al quale il pubblico italiano si era affezionato tantissimo. L’attore che lo interpretava si chiama Federico Russo, e la fisionomia del bambino è inconfondibile: occhi chiari, capelli castani e un visino pieno di lentiggini.

Oggi quel bel bimbo è diventato un ragazzo di 22 anni, che non a caso fa impazzire le donne e non solo. Va detto che Russo è un attore dalle ottime qualità: già da bambino, nell’interpretare il ruolo del piccolo Mimmo, si vedeva chiaramente il suo talento. Intanto, anche dopo la fine dei “Cesaroni” ha fato strada, e si è fatto conoscere soprattutto all’estero. Ha lavorato in Germania e Sudamerica in una serie chiamata “Mystery”, e ambientata in Alto Adige, nel contesto della famosa località con il campanile sommerso.

Leggi anche – “Stanca di vendere tè freschi”: guerra al veleno tra gli ex Cesaroni

La piccola star dei “Cesaroni” è diventato un vero sex symbol!

La fiction ha un taglio sperimentale ed è diretta da Fabio Mollo. Federico ha abbandonato i panni di Mimmo, che era il più piccolo della famiglia dei Cesaroni. Nato il 19 ottobre del 1997, si è diplomato al liceo psicopedagogico. La sua carriera televisiva è iniziata nel 2004, nella famosa serie fantasy “Incantesimo“. Poi lo abbiamo visto anche nella miniserie “De Gasperi, l’uomo della speranza”, sempre in onda sulla Rai. Sempre nel 2004 partecipò a “Ballando con le stelline”, una variante del noto programma di Milly Carlucci. Russo riuscì a vincere arrivando al primo posto.

Leggi anche – I Cesaroni | Matteo Branciamore: dal successo alla terribile malattia. Ecco che fine ha fatto

La vera svolta nel 2006, quando entra nel cast de “I Cesaroni“, un ruolo che interpreterà per cinque anni, con un grandissimo successo. Successivamente lo abbiamo visto anche in “Don Matteo”, ma pure in “Provaci ancora prof” e “Scomparsa”. Ha partecipato anche all’ “Isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi. Oggi davvero sembra un sex symbol: il suo sguardo magnetico incanta sui social, e i suoi follower non vedono l’ora di rivederlo presto in tv.